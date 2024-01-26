В четверг, 25 января, для подписчиков журнала The Week стал доступным свежий выпуск журнала, который рассказывает о событиях за прошедшую неделю. В частности, поднимает украинский вопрос в контексте помощи от США, которую все никак не могут принять в Вашингтоне.

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О чем кричат в The Week

На обложке изображен нынешний спикер Конгресса США Майк Джонсон, сидящий на слоне и размахивающий белым флагом. На переднем плане – президент России Владимир Путин, который зловеще улыбается, а позади – руины дома в огне с украинским флагом.

Giving up on Ukraine (от Украины отказываются – 24 Канал). Или Джонсон и республиканцы Палаты представителей заблокируют крайне необходимую помощь Киеву,

– риторически спрашивают аналитики на обложке.

Интересно, что спикер Джонсон сидит на огромном слоне. Животное также держит с помощью хобота белый флаг, который должен символизировать мир. Однако, очевидно, рядом с разрушенным украинским домом разговоры о "мире" кажутся циничными. И Путин своим выражением лица намекает, что никакой "мир" ему не нужен.

Собственно, слон в Соединенных Штатах – это символ Республиканской партии. Изображая это животное, карикатуристы говорят: проблема не в одном спикере, речь идет о позиции большой структуры, одной из двух крупнейших политических партий США.



Новая обложка еженедельника The Week

Контекст: что с помощью от США