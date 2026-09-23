Об этом в эфире 24 Канала говорили с главой венгерской общины Киева и области Тибором Томпой. По его мнению, обострение отношений между странами произошло из-за ошибок украинского МИД. И это были "детские ошибки".

Что не понравилось Венгрии?

Как считает Томпа, венгерская сторона начала жестко реагировать на инициативы со стороны Украины, ведь ее не предупредили об этих планах заранее.

К сожалению, сегодня я впервые вынужден констатировать, что здесь на 99% прогадала наша украинская сторона. Прежде всего МИД Украины,

– подчеркнул Томпа.

Особенно неприятной для венгерского правительства была ситуация со строительством хранилищ нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии. Соответствующий меморандум подписала компания MOL с украинским "Нафтогазом".

По словам Томпы, руководитель MOL – олигарх из окружения бывшего премьера Виктора Орбана. Он не сообщил о сделке правительству, хотя государство владеет четвертью акций компании. Никто не позволит реализовывать различные проекты "над головой" правительства.

После того как Украина заявила о меморандуме, что делает "Фидес"? Партия Орбана утверждает, что Венгрия дала добро, чтобы "наши люди стали мишенью". Они строят хранилища, чтобы Россия наносила удары именно по нам. Из этого разгорелся огромный скандал,

– отметил Томпа.

В то же время Томпа подчеркнул, что новая венгерская власть во главе с Петером Мадьяром уже сделала несколько важных шагов навстречу Украине: отменила блокировку 90 миллиардов евро помощи от ЕС, разблокировала первый и шестой кластеры переговоров о вступлении в ЕС, а также начала расследование по поводу изъятых средств "Ощадбанка".

Что не так в отношениях с Венгрией: смотрите видео 24 Канала

Украину удивляет поведение Венгрии

Профильные издания отмечают, что поведение Венгрии на самом деле выглядит довольно подозрительно. Раздаются даже мнения, что там вообще пытаются унизить Украину. Но каковы мотивы – до сих пор непонятно. Там проигнорировали визит спикера Руслана Стефанчука в Венгрию; продвигают разделение Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС; блокируют открытие 2-го и 3-го кластеров переговоров в ЕС и т. д.

Президент Владимир Зеленский пересекался с Петером Мадьяром на международных площадках. Тот положительно отреагировал на идею встречи, но дальше ничего не произошло. Хуже всего то, что пока четко непонятно, почему Венгрия блокирует инициативы Украины. Это может быть как проявлением неопытности, так и опасением Мадьяра потерять поддержку избирателей из-за улучшения отношений с Украиной. Также это может быть работой чиновников времен Орбана, которые до сих пор остаются на своих постах.