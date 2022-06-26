Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что мирные жители уже доехали в безопасное место.

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Эвакуация из Лисичанска продолжается

Гайдай рассказал, что 25 июня из Лисичанска уехали еще 13 мирных жителей.

Тихая эвакуация имела продолжение и 25 июня. Из Лисичанска в Днепр решили выехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами. Трое из сегодняшних счастливцев – дети,

– отметил председатель ОВА.

Все эвакуированные жители Лисичанска находятся в безопасности. К операции привлекли волонтеров, полицейских и спасателей Луганской области.

Смотрите фото эвакуации из Лисичанска / Фото Сергея Гайдая

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Кратко о ситуации в Луганской области

Утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные получили приказ отойти из Северодонецка. Причиной тому стало то, что россияне уже полностью разрушили позиции ВСУ, поэтому находиться на них нет никакого смысла. Теперь наши бойцы должны отойти на укрепленные позиции и оттуда уже вести бой.

Российские оккупанты взяли под контроль Николаевку. В то же время украинским защитникам удалось отразить наступление на Лисичанск. В настоящее время продолжаются активные бои у Мирной Долины.

В сторону Лисичанска оккупанты продвигаются из Тошковки и Золотого. Гайдай отметил, что захватчикам будет сложно захватить город из-за ландшафта. Ведь его территория растянута и имеет перепады высот.

Российская армия также стягивает к Лисичанску большое количество тяжелой техники. В частности, только из Старобельска выехали 6 установок для запуска ракет "Точка-У".

В то же время аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) сообщили, что темпы наступления захватчиков в ближайшие недели значительно снизятся. Они акцентировали на том, что взятие Северодонецка для россиян было несоразмерно с потерями, которые они там понесли.

Захватчики только на захват одного города стянули большинство техники и живой силы, которая была в этом направлении. Они неустанно пытались взять Северодонецк в окружение и несли значительные потери. Захват города трудно назвать решающей победой, поэтому эксперты считают это нерациональным использованием сил.

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