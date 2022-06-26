Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зауважив, що мирні жителі вже доїхали у безпечне місце.

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Евакуація з Лисичанська продовжується

Гайдай розповів, що 25 червня з Лисичанська виїхали ще 13 мирних жителів.

Тиха евакуація мала продовження й 25 червня. З Лисичанська до Дніпра вирішили виїхати 13 місцевих жителів, які втомилися жити під обстрілами. Троє з сьогоднішніх щасливців – діти,

– зазначив голова ОВА.

Усі евакуйовані жителі Лисичанська наразі перебувають у безпеці. До операції залучили волонтерів, поліцейських та рятувальників Луганщини.

Дивіться фото евакуації з Лисичанська / Фото Сергія Гайдая

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Коротко про ситуацію на Луганщині

Зранку 24 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські військові отримали наказ відійти з Сєвєродонецька. Причиною цьому стало те, що росіяни вже вщент зруйнували позиції ЗСУ, тож перебувати на них немає ніякого сенсу. Тепер наші бійці повинні відійти на укріплені позиції та вже звідти вести бій.

Російські окупанти взяли під контроль Миколаївку. Водночас українським захисникам вдалося відбити наступ на Лисичанськ. Наразі тривають активні бої біля Мирної Долини.

У сторону Лисичанська окупанти просуваються з Тошківки та Золотого. Гайдай зазначив, що загарбникам буде складно захопити місто через ландшафт. Адже його територія розтягнута й має перепади висот.

Російська армія також стягує до Лисичанська велику кількість важкої техніки. Зокрема, лише зі Старобільська виїхали 6 установок для запуску ракет "Точка-У".

Водночас аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що темпи наступу загарбників найближчими тижнями значно знизяться. Вони акцентували на тому, що взяття Сєвєродонецька для росіян було неспіврозмірним із втратами, яких вони там зазнали.

Загарбники лише на захоплення одного міста стягували більшість техніки та живої сили, яка була на цьому напрямку. Вони невпинно намагалися взяти Сєвєродонецьк в оточення та зазнавали значних втрат. Захоплення міста важко назвати вирішальною перемогою, тому експерти вважають це нераціональним використанням сил.

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