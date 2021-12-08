"Тихий убийца", у которого мало симптомов: ученые установили феномен, связанный с COVID-19

Во время пандемии коронавируса все больше людей в мире стали жаловаться на повышение АД. Ученые нашли причину этого феномена и рассказали, почему это происходит.

То, что удалось установить специалистам, может выйти далеко за пределы собственно пандемии COVID-19. Детальнее – читайте в материале сайта 24 канала.

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Факторы стресса

Прошлый год был очень трудным для мира в целом и для американцев в частности. Их накрыла одна из самых тяжелых волн пандемии. Из-за нее и плохого управления страной Администрацией Дональда Трампа количество погибших уже давно превысило все американские потери во время боевых действий (785 тысяч смертей), пишет NYT

Другие причины также следует учитывать: потерю любимых людей, безработицу, депрессию, социальное отчаяние, разрыв связей и человеческих сетей. Неудивительно, что общенациональное давление пошло вверх.

Чтобы измерить АД, нужно понять, насколько кровь давит на стенки артерий. Через некоторое время, если оно стабильно повышено, могут возникнуть проблемы с мозгом, сосудами, глазами, почками и даже с сексуальной функцией.

Даже небольшие изменения этого показателя в рамках популяции могут повлиять на количество сердечных приступов, инфарктов, инсультов. Думаю, мы увидим это в течение следующих нескольких месяцев,

– объяснил NYT Дональд Ллойд-Джонс, президент Американской ассоциации сердца.

Ученые опубликовали свои находки в журнале "Циркуляция" (Circulation). Оказалось, что у почти половины американцев гипертензия или повышенное АД. Это хроническое состояние, которое еще называют "тихим убийцей" – оно угрожает жизни, но показывает мало симптомов.

Многие американцы, и не только, живут с повышенным давлением / Коллаж Everydaty Health

В запущенном состоянии, если наложится и коронавирусное заболевание, это может привести к серьезной болезни. Правда, доказательства этой связи пока достаточно смешанные, отмечает CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний – 24 канал).

Национальное исследование

Как бы то ни было, клиника Кливленда и компания Quest Diagnostics собрали данные сотни тысяч сотрудников компании и их спутников жизни. Все они участвовали в программе по оздоровлению и постоянно измеряли свое давление. Людей собрали со всех 50 штатов и Федерального округа Колумбия. Среди них уже были те, кто имел повышенное давление к началу работы с учеными.

Результаты были довольно потрясающими, хотя нельзя сказать, что неожиданными.

Мы поняли, что люди меньше занимались спортом во время пандемии, не получали регулярного ухода, меньше спали, больше употребляли спиртные напитки. Но изменялось ли у них давление?

– сказал доктор Люк Лаффин, главный автор и превентивный кардиолог в Центре расстройств АД в Клинике Кливленда.

С начала 2019 года и в первые три месяца 2020-го изменений почти не было. Но с апреля по декабрь 2020-го – оно существенно выросло (если сравнивать с таким же периодом 2019 года).

Давление измеряется в миллиметрах ртутного столбика и имеет два показателя: первый номер – систолическое давление, когда сердце сокращается; второй – диастолическое давление, когда сердце отдыхает между ударами. Нормальный показатель – в районе 120/80 или меньше. Относительно действительно оптимального уровня давления копья ломают уже десятки лет.

Чем грозит повышение давления: инсульт и потеря зрения / Коллаж American Heart Association

Так вот, с апреля по декабрь 2020 года общенациональное систолическое давление в США выросло в промежутке между 1,10 – 2,50 миллиметров ртутного столбика, диастолическое – 0,14 – 0,53. Это было верно как для мужчин, так и для женщин всех возрастаов. Хотя женщины были более подвержены серьезному повышению показателей.

"Очень редко американцы (да и не только они – 24 канала) доживают до 79 лет и не страдают гипертензией", – признал доктор Даниэль Джонс, специалист по этой болезни в медицинском центре Университета Миссисипи.

Нормальное давление: давняя битва

Так, долгое время показатель 120/90 считался идеальным. Впрочем, последние исследования могут поставить этот постулат под вопрос, пишет NYT.

Еще с 1940-х годов американское общество считали очень склонным к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. До и после пандемии COVID-19 именно сердце будет главным "убийцей" нации.

А как в Украине По данным По данным Минздрава в 2019 году 64,3% всех смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания. У нас это преимущественно ишемическая болезнь сердца, инсульты и аритмия. По этим показателям Украина – среди мировых лидеров. Украинцы теряют гораздо больше продуктивных лет жизни, чем в тех же США, из-за преждевременной смерти.

Впрочем, понятие "нормального давления" тогда отличалось от современного. Например, в 1950-х годах ненормально высоким считалось 140 – 160 миллиметров, "особенно когда речь шла о возрасте старше 40 лет". Еще через 10 лет считали, что давление должно расти с возрастом, чтобы "адекватно снабжать кровью мозг".

Только недавно все пришли к консенсусу, что значительно лучше для мозга, почек и сердца держать давление ниже, а не выше, в течение жизни и старения.

Действительно, некоторые факторы удалось снизить. Например, курение сигарет и холестерола в крови (который приводит к атеросклерозу – 24 канал). Но последний все еще убивает слишком много людей в США. Если бы не множество лекарств от давления и превышения нормы холестерола и операции на открытом сердце, чтобы обойти закупоренные артерии, продолжительность нашей жизни была бы еще меньше.

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Впрочем, по крайней мере, в США еще есть над чем работать. С увеличением проблемы ожирения, растет и риск получить диабет второго типа и повышенное давление. Но зачем пить от этого пилюли с неизвестными побочными эффектами, если можно модифицировать риски? Это доступно опять же для большинства людей.

Ответ на это дает исследование, опубликованное в журнале Jama Cardiology. Там отмечается, что у людей из традиционных, неиндустриальных сообществ (и раньше, и сейчас – 24 канал) верхний показатель давления 90+.

Относительно идеального давления до сих пор продолжаются ожесточенные споры.

И он не растет с возрастом, как почти всюду на планете, когда люди достигают среднего и старшего возраста. Это артефакт малоподвижного образа жизни, диеты, богатой калориями и натрием. Который в свою очередь приводит к повышенному давлению и суженным артериям. 1 457 мужчин и женщин, за которыми очень долго наблюдали, показали повышение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (а у некоторых они даже происходили).

Ученые обнаружили: процент вероятности проблем с сердцем рос в соответствии с каждыми 10 миллиметрами систолического давления на тонометрах. Также тогда обнаруживали в артериях большее количество отложений кальция. Если сравнивать с людьми, у которых от 90 до 99 миллиметров, у американцев с показателями 120 – 129 миллиметров в 4,58 раза больший риск кардиоваскулярного заболевания.

Идеальная стратегия должна основываться на трех показателях одновременно – глюкоза, холестерол в крови и кровяное давление. Упражнения, отказ от курения, разумная диета и умеренное употребление алкоголя помогут снизить риски,

– признал кардиолог и эпидемиолог Шеймус Велтон из Центра предупреждения кардиоваскулярных болезней в Балтиморе.

Слабые места и разнообразие

Ученые критиковали за недостаточно широкое представление расового и этнического разнообразия Соединенных Штатов Америки. Гипертензия, например, значительно более распространена среди афроамериканского населения США (чем у белых американцев или латиноамериканцев). Также темнокожие представители Америки гораздо больше пострадали из-за пандемии.

Люк Лаффин ответил, что такая информация была доступна только для 6% участников исследования, поэтому показателем решили пожертвовать. Впрочем, существует и другая точка зрения. Между белыми, темнокожими и латиноамериканцами серьезная разница, когда речь идет о проблемах с сердцем.

"Состояние гипертензии – это эпидемия в афроамериканской популяции уже десятки лет", – объяснил Ким Уильямс, кардиолог из медицинского центра Университета Раш, Чикаго. В 2017 году он издал национальные наставления по кровяному давлению. Там говорилось, что 120 является "верхним пределом нормального давления", а 130 – "высоким давлением, требующим изменения образа жизни или медицинского вмешательства".

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Наша терапия и в целом лечение улучшились, но пропасть все равно растет. Пандемия по-разному ударила на разные культуры и разные стороны общества,

– добавил доктор Уильямс.

Причины, почему произошло повышение давления, пока не очень понятны, если вынести за скобки все, что связано с пандемией. Многие потеряли связь с медицинской системой, больше не контролировали рост давления или риск диабета.

Почему повышается давление Среди способствующих факторов можно выделить употребление алкоголя, стресс, уменьшение визитов к врачам и занятий спортом и менее строгое исполнение медицинских предписаний.

Американцы, сказал доктор Лаффин, должны уделять больше внимания своему здоровью, особенно подозрительным его состояниям.

Наказание за это переживет сам коронавирус. Столько проблем возникает из-за запоздалых визитов к врачам, плохих диетических решений и отказа от занятий спортом. Особенно в более долговременной перспективе,

– подытожил медик.

Ученые обнаружили связь между пандемией и повышенным давлением / Фото - Pixabay