Те, що вдалося встановити фахівцям, може піти далеко за межі власне пандемії COVID-19. Детальніше – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Минулий рік був дуже важким для світу загалом і для американців зокрема. Їх накрила одна з найважчих хвиль пандемії. Через неї та погане керування країною з боку Адміністрації Дональда Трампа, кількість загиблих вже давно перевищила всі американські втрати під час бойових дій (785 тисяч смертей), пише NYT.

Чинники стресу

Інші причини також варто брати до уваги: втрату коханих людей, безробіття, депресію, соціальний відчай, розрив зв'язків та людських мереж. Тож не дивно, що загальнонаціональний тиск пішов вгору.

Щоб виміряти артеріальний тиск, треба зрозуміти, наскільки кров тисне на стінки артерій. Через деякий час, якщо він стабільно підвищений, можуть початися проблеми з мозком, судинами, очима, нирками та навіть із сексуальною функцією.

Навіть маленькі зміни у цьому показнику у рамках популяції можуть вплинути на кількість серцевих нападів, інфарктів, інсультів. Думаю, ми побачимо це протягом наступних кількох місяців,

– пояснив NYT Дональд Ллойд-Джонс, президент Американської асоціації серця.

Вчені опублікували свої знахідки у журналі "Циркуляція" (Circulation). Виявилося, що майже половина американців має гіпертензію або підвищений артеріальний тиск. Це хронічний стан, який ще називають "тихим убивцею" – він загрожує життю, але показує мало симптомів.

Багато американців і не тільки живуть з підвищеним тиском / Колаж Everydaty Health

У запущеному стані, якщо накладеться ще й коронавірусне захворювання, це може призвести до серйозної хвороби. Щоправда, докази цього зв'язку поки що доволі змішані, наголошує CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань – 24 канал).

Національне дослідження

Хоч би що там було, клініка Клівленду та компанія Quest Diagnostics зібрали дані з сотні тисяч співробітників компанії та їхніх супутників життя. Всі вони брали участь у програмі з оздоровлення, тож постійно вимірювали свій тиск. Люди були з усіх 50 штатів та Федерального округу Колумбія. Серед них вже були ті, хто мав підвищений тиск вже на початок роботи зі вченими.

Результати були доволі приголомшливими, хоча не можна сказати, що неочікуваними.

Ми зрозуміли, що люди менше займалися спортом під час пандемії, не отримували регулярного догляду, менше спали, більше вживали спиртні напої. Але чи змінювався у них тиск?

– сказав доктор Люк Лаффін, головний автор та превентивний кардіолог у Центрі розладів артеріального тиску в Клініці Клівленда.

З початку 2019 року і протягом перших трьох місяців 2020-го змін майже не було. Але з квітня до грудня 2020-го – він суттєво зріс (якщо порівнювати з таким самим періодом 2019 року).

Тиск вимірюється у міліметрах ртутного стовпчика і має два показники: перший номер – систолічний тиск, коли серце скорочується; другий – діастолічний тиск, коли серце відпочиває між ударами. Нормальний показник – в районі 120/80 або й менше. Щодо дійсно оптимального рівня тиску списи ламають вже десятки років.

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Так от, з квітня по грудень 2020 року, загальнонаціональний систолічний тиск у США зріс у проміжку між 1,10 – 2,50 міліметрів ртутного стовпчика, діастолічний – 0,14 – 0,53. Це було вірно як для чоловіків, так і для жінок у всіх вікових групах. Хоча жінки були більш схильні до серйозного підвищення показників.

"Дуже рідко американці (та й не лише вони – 24 канал) доживають до 79 років та не мають гіпертензії", – визнав доктор Даніель Джонс, спеціаліст з цієї хвороби у медичному центрі Університету Міссісіпі.

Нормальний тиск: давня битва

Так, довгий час показник 120/90 вважався ідеальним. Втім, останні дослідження можуть поставити цей постулат під сумнів, пише NYT.

Ще з 1940-х років американське суспільство вважали дуже схильним до розвитку серцево-судинних захворювань та смерті від них. До та після пандемії COVID-19 саме серце буде головним "вбивцею" нації.

А як в Україні За даними За даними МОЗ у 2019 році 64,3% від усіх смертей припадає на серцево-судинні захворювання. У нас це переважно ішемічна хвороба серця, інсульти та аритмія. За цими показниками Україна – серед світових лідерів. Українці втрачають набагато більше продуктивних років життя, ніж у тих же США, через передчасну смерть.

Втім, розуміння "нормального тиску" тоді відрізнялися від сучасних. Наприклад, у 1950-х роках ненормально високим вважалося 140-160 міліметрів, "особливо коли йшлося про вік понад 40 років". Ще через 10 років вважали, що тиск має зростати з віком, щоб "адекватно постачати кров до мозку".

Лише нещодавно всі дійшли консенсусу, що значно краще для мозку, нирок та серця тримати тиск нижчим, а не вищим, протягом життя та старіння.

Так, дійсно, деякі чинники вдалося зменшити. Наприклад, паління цигарок та холестеролу у крові (який призводить до атеросклерозу – 24 канал). Але останній все ще вбиває забагато людей у США. Якби не багато ліків від тиску й перевищення норми холестеролу та операції на відкритому серці, щоб обійти закупорені артерії, тривалість нашого життя була б ще меншою.

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Втім, принаймні в США, ще є над чим працювати. Зі збільшенням проблеми ожиріння, зростає і ризик отримати діабет другого типу і підвищений тиск. Але навіщо пити від цього пігулки з невідомими побічними ефектами, якщо можна модифікувати ризики? Це доступно, знову ж таки, для більшості людей.

Відповідь на це дає дослідження, опубліковане у журналі JAMA Cardiology. Там наголошується, що люди з традиційних, неіндустріальних спільнот (і раніше, і зараз – 24 канал) мають верхній показник тиску у 90+.

Щодо ідеального тиску досі тривають запеклі суперечки / Фото Medium

І він не зростає з віком, як майже усюди на планеті, коли люди сягають середнього та старшого віку. Це артефакт малорухливого способу життя, дієти, багатої калоріями та натрієм. Який своєю чергою призводить до підвищеного тиску та звужених артерій. 1457 чоловіків та жінок, за якими дуже довго спостерігали, показали підвищення факторів ризику щодо серцево-судинних захворювань (а у декого вони навіть ставалися).

Вчені виявили: відсоток вірогідності проблем з серцем зростав відповідно до кожних 10 міліметрів систолічного тиску на тонометрах. Також тоді знаходили у артеріях більше відкладень кальцію. Якщо порівнювати з людьми, що мали від 90 до 99 міліметрів, американці з показниками 120 – 129 міліметрів, мали у 4,58 раза більше ризик кардіоваскулярного захворювання.

Ідеальна стратегія має базуватися на трьох показниках одночасно – глюкоза, холестерол у крові та кров'яний тиск. Вправи, відмова від паління, розумна дієта та помірне вживання алкоголю допоможуть зменшити ризики,

– визнав кардіолог та епідеміолог Шеймус Велтон з Центру попередження кардіоваскулярних хвороб у Балтиморі.

Слабкі місця та розмаїття

Вчених критикували за недостатньо широке представлення расового та етнічного різноманіття Сполучених Штатів Америки. Гіпертензія, до прикладу, значно більше поширена серед афроамериканського населення США (ніж у білих американців чи латиноамериканців). Також темношкірі представники Америки значно більше постраждали через пандемію.

Люк Лаффін відповів, що така інформація була доступна лише для 6% учасників дослідження, тож показником вирішили пожертвувати. Втім, є й інша точка зору. Між білими, темношкірими та латиноамериканцями є серйозна різниця, коли йдеться про проблеми з серцем.

"Стан гіпертензії – це епідемія в афроамериканській популяції протягом вже десятків років", – пояснив Кім Вільямс, кардіолог з медичного центру Університету Раш, Чикаго. У 2017 році він видав національні настанови щодо кров'яного тиску. Там мовилося, що 120 є "верхньою межею нормального тиску", а 130 – "високим тиском, який потребує зміни способу життя або медичного втручання".

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Наша терапія та загалом лікування покращилися, але прірва все одно ширшає. Пандемія по-різному вдарила на різні культури та різні сторони суспільства,

– додав лікар Вільямс.

Причини, чому сталося підвищення тиску, наразі не дуже зрозумілі, якщо винести за дужки все, що пов'язано з пандемією. Багато людей втратили зв'язок з медичною системою, більше не контролювали зростання тиску або ризик діабету.