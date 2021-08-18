В Тихом океане произошло землетрясение, возможно цунами

Вблизи тихоокеанского государства Вануату 18 августа произошло землетрясение. Специалисты зафиксировали магнитуду 7,2.

Что известно о землетрясении в Тихом океане

Толчки зафиксировали в 13:10 по киевскому времени. Эпицентр обнаружили на глубине 83,6 километра.

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Землетрясение произошло в 16 километрах от города Порт-Орли. Уже объявили предупреждение об угрозе цунами.

Заметим, информации о пострадавших или ущербе от землетрясения нет.

Масштабное землетрясение на Гаити

14 августа Гаити всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Оно возникло в море на глубине около 10 километров. Толчки ощущали за тысячи километров – на Ямайке и Кубе. Власти сразу начали готовиться к худшему и объявили чрезвычайное положение, которое продлится целый месяц.

Число жертв стремительно растет. По состоянию на 18 августа известно о почти 2 тысячах погибших в результате непогоды. В то же время масштаб материального ущерба пока не подсчитывали.

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