Шойгу доложил, что Тихоокеанский флот отработал вопрос применения стратегических подлодок. Речь идет об атомных ракетоносцах. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Важно! Тихоокеанский флот был приведен в высшую степень боевой готовности и выведен в море, где начались масштабные учения. Предполагалось, что это происходит в противоположность совместной учебе США, Южной Кореи и Японии в Тихоокеанском регионе.

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Как отмечает Жданов, за последние 5 лет Тихоокеанский флот получил 2 единицы новейших подлодок класса "Барей". Хотя там есть проблемы с ракетами, потому что они создавались под "Булаву", которая в свое время не полетела, генеральный конструктор застрелился в 2018 году, а проект закрыли. В 2020 году его возобновили, потому что адаптировать эти подлодки под ракету "Калибр" оказалось довольно проблематично.

Все четыре новые лодки Черноморского флота используют ракеты Калибр подводного базирования. Скорее всего, то же самое сделано на Тихоокеанском флоте,

– отмечает военный эксперт.

После доклада Шойгу кремлевский диктатор заявил, что "приоритетом применения вооруженных сил России является, прежде всего, украинское направление, но задачу развития флота никто не отменял".

Завтра, 19 апреля, начнётся завершающий этап учений. Россия хочет добавить воздушный компонент ядерной триады – стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Они совершат полет в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группировкам условного противника.

"Мы понимаем, о ком идет речь. Конечно же о флотах как США, так и стран-участниц учений", – подытожил военный эксперт.

Жданов о военных учениях Тихоокеанского флота России: смотрите видео

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