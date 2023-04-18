Шойгу доповів, що Тихоокеанський флот відпрацював питання застосування стратегічних підводних човнів. Мовиться про атомні ракетоносці. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
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Росіяни хочуть зімітувати удари по противнику
Як зауважує Жданов, за останні 5 років Тихоокеанський флот отримав 2 одиниці найновіших підводних човнів класу "Барей". Хоча там є проблеми з ракетами, тому що вони створювалися під "Булаву", яка свого часу не полетіла, генеральний конструктор застрелився у 2018 році, а проєкт закрили. У 2020 році його відновили, тому що адаптувати ці підводні човни під ракету "Калібр" виявилося доволі проблематично.
Усі чотири нові човни Чорноморського флоту застосовують ракети Калібр підводного базування. Найімовірніше, те ж саме зроблене на Тихоокеанському флоті,
– зазначає військовий експерт.
Після доповіді Шойгу кремлівський диктатор заявив, що "пріоритетом застосування збройних сил Росії є передовсім український напрямок, але завдання розвитку флоту ніхто не скасовував".
Завтра, 19 квітня, почнеться завершальний етап навчань. Росія хоче додати повітряну компоненту ядерної тріади – стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і Ту-160. Вони здійснять політ в центральну частину Тихого океану з імітацією завдання ударів по корабельних угрупуваннях умовного противника.
"Ми розуміємо, про кого йдеться. Звісно ж про флоти як США, так і країн-учасниць навчань", – підсумував військовий експерт.
Жданов про військові навчання Тихоокеанського флоту Росії: дивіться відео
Путін зустрівся з міністром оборони Китаю
- Останнім часом Китай та Росія дедалі більше зближуються. Кремль намагається подати це як військове союзництво країн. Напередодні у Москві зустрілися міністр оборони Китаю Лі Шанфу, глава оборонного відомства держави-агресорки Сєргєй Шойгу та російський диктатор Владімір Путін.
- Варто зауважити, що зустріч відбулася на тлі військових навчань Тихоокеанського флоту Росії. Йдеться про ракетні стрільби у водах, які Японія вважає своїми.
- В яку гру грають Росія та Китай – читайте у матеріалі.