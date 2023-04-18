Шойгу доповів, що Тихоокеанський флот відпрацював питання застосування стратегічних підводних човнів. Мовиться про атомні ракетоносці. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Важливо! Тихоокеанський флот був приведений у найвищий ступінь бойової готовності і виведений в море, де почалися масштабні навчання. Передбачалося, що це відбувається на противагу спільним навчанням США, Південної Кореї та Японії у Тихоокеанському регіоні.

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Як зауважує Жданов, за останні 5 років Тихоокеанський флот отримав 2 одиниці найновіших підводних човнів класу "Барей". Хоча там є проблеми з ракетами, тому що вони створювалися під "Булаву", яка свого часу не полетіла, генеральний конструктор застрелився у 2018 році, а проєкт закрили. У 2020 році його відновили, тому що адаптувати ці підводні човни під ракету "Калібр" виявилося доволі проблематично.

Усі чотири нові човни Чорноморського флоту застосовують ракети Калібр підводного базування. Найімовірніше, те ж саме зроблене на Тихоокеанському флоті,

– зазначає військовий експерт.

Після доповіді Шойгу кремлівський диктатор заявив, що "пріоритетом застосування збройних сил Росії є передовсім український напрямок, але завдання розвитку флоту ніхто не скасовував".

Завтра, 19 квітня, почнеться завершальний етап навчань. Росія хоче додати повітряну компоненту ядерної тріади – стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і Ту-160. Вони здійснять політ в центральну частину Тихого океану з імітацією завдання ударів по корабельних угрупуваннях умовного противника.

"Ми розуміємо, про кого йдеться. Звісно ж про флоти як США, так і країн-учасниць навчань", – підсумував військовий експерт.

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