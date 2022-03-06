TikTok останавливает работу в России

Цивилизованный мир жестко осуждает нападение России на Украину. Многие компании перестали сотрудничать со страной-агрессором. Теперь к этому списку присоединился и TikTok.

В компании отметили, что TikTok – это источник для творчества и развлечений. Он может стать источником облегчения и связи между людьми во время войны, потому что они сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией.

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ТикТок не будет работать в России

TikTok больше не будет работать в России из-за введения цензуры на новостной контент. В компании заявили, что безопасность их сотрудников и пользователей остается высочайшим приоритетом.

В свете нового российского закона о "фейковых новостях", у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы не рассмотрим последствия этого закона для безопасности,

– говорится в сообщении.

В TikTok подчеркнули, что это не повлияет на службу обмена сообщениями в программе.

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