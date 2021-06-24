Сначала блогер якобы "покаялся" за ситуацию, попросив прощения у своих родственников, которые "воспитывали его по-другому". Однако после двух минут "покаяния" звучит фраза "Стоп. Снято".

Кстати "Кинули" актеры и друг: блогер Волошин нашел объяснение для отобранного у ребенка айфона

Тогда Волошин спрашивает "нормально ли он сыграл". Далее он передал весь свой "путь к успеху".

Блогер показал реальное видео

Волошин показал новое видео, на котором он подошел к маме с дочкой, в руках которой был подаренный айфон. Он попросил их разыграть сценку, в которой он якобы отнимает у ребенка гаджет. Девочка должна была бы расстроиться, а мама – скандалить.

Для чего Волошин разыграл сценку

Блогер рассказал, что таким образом его бесплатно распространили около 100 ресурсов, показали по телевидению. Поэтому Волошин сделал это для пиара.

История с отобранным айфоном: что известно

Скандальное видео, которое разошлось сетью, опубликовала мама девочки. На кадрах видно, что блогер сначала дарит айфон, а потом задумал его отобрать.

При этом возникла ссора. Парень вел себя агрессивно и ругался.

Смотрите видео, как блогер отбирает айфон: