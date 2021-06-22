Ограбил ребенка: тиктокера Волошина за выходку с айфоном могут посадить в тюрьму

Александра Волошина могут серьезно наказать за его скандальную выходку с айфоном. Блогер может заплатить немалый штраф или даже получить реальный срок заключения.

Накануне украинские СМИ сообщили, что блогер Волошин "на камеру" подарил своей юной подписчице айфон, а впоследствии пытался его забрать. Об инциденте рассказала мама девочки.

Обратите внимание Блогерша, которая хотела запретить украинский язык, попала в базу Миротворца

Поступок Волошина является кражей

Юрист рассказал, что во время "акции", которую устроил блогер, состоялась процедура "дарения". Это предусматривает гражданский кодекс Украины.

Договор о дарении особо ценных вещей обычно заключают в письменной форме.

В то же время правомерным также считают передачу ценного подарка по устному договору. Исключение составляют ситуации, когда суд устанавливает, что одаряемый завладел дарованной вещью незаконно.

Когда девочка взяла айфон, она получила право собственности на подарок.

Когда Волошин вырвал из рук девочки подаренный ей им же iPhone – это уже грабеж, потому что право собственности на подарок состоялось, соответственно права на гаджет перешли к ребенку,

– подчеркнул юрист.

По словам законника, мама девочки может написать заявление в полицию. Тогда в суде Волошин будет вынужден доказывать, что не дарил айфон. В то же время сделать это будет трудно, ведь есть свидетели и видео.

В целом максимальное наказание, которое может получить блогер, – это лишение свободы на срок до 4 лет.

Волошин забирает у ребенка айфон: смотрите видео

Скандал с Волошиным: главное