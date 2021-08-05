Тимановская 5 августа отметила, что не собирается готовить документы для политического убежища. Также объяснила, почему решила переехать именно в Польшу.

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"Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу – это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь", – сказала спортсменка.

Почему Тимановская выбрала Польшу

Она объяснила, что решила переехать именно в Польшу после общения с родителями. Дело в том, что в таком случае им будет удобно иногда приезжать к дочери.

Справка. Муж Тимановской сразу после скандала покинул Беларусь и переехал в Украину. Тимановская сообщила, что он уже также направляется в Польшу.

Также Тимановская добавила, что она удивлена ​​тем, что ситуация, которая сложилась на Олимпиаде переросла в "политический скандал".

Скандал вокруг Тимановськои: коротко