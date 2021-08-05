Тімановська 5 серпня зазначила, що не збирається готувати документи для політичного притулку. Також пояснила, чому вирішила переїхати саме у Польщу.

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"Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все що я хочу – це залишитися в спорті і продовжити свою спортивну кар'єру тут", – сказала спортсменка.

Чому Тімановська обрала Польщу

Вона пояснила, що вирішила переїхати саме у Польщу після спілкування з батьками. Річ у тім, що у такому разі їм буде зручно іноді приїжджати до доньки.

Також Тімановська додала, що вона здивована тим, що ситуацію, яка склалась на Олімпіаді переросла у "політичний скандал".

Скандал довкола Тімановської: коротко

  • Скандал розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
  • Тімановська публічно висловила обурення через те, що дівчину змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.
  • Спортсменка розкритикувала спортивне керівництво країни, через що тепер не може повернутись у Білорусь через небезпеку.
  • Її намагалися змусити покинути Японію та повернутись додому, але Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців та попросила захисту.
  • Тімановська переконана, що її б могли кинути за ґрати після повернення у Білорусь.
  • Дівчину звільнили з олімпійської збірної Білорусі.