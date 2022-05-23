Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в 2022 году: текст о Зеленском написал Байден

Влиятельный журнал Time обнародовал список сотни самых влиятельных людей мира. В их числе и Президент Украины Владимир Зеленский. Текст об украинском лидере написал действующий президент США Джо Байден.

Текст о Владимире Зеленском написал Джозеф Байден, сейчас занимающий пост президента Соединенных Штатов Америки. Он написал краткое эссе об украинском президенте, подчеркнув его стойкость и храбрость.

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По словам Байдена, Владимир Зеленский – пример неумолимой решимости и стойкости духа, целеустремленности и веры в свободу своего народа.

Народы свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, являются более сплоченными, решительными и целеустремленными, чем когда-либо в последней памяти,

– написал Байден.

Полный текст о Владимире Зеленском от Байдена:

Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцам нужен был их лидер, слова Владимира Зеленского звучали по миру: "Президент здесь".

В президенте Зеленском народ Украины видит лидера, достойного их храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу. Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, глубоко верящего в свой долг перед своим народом и ежедневно исполняющего торжественную обязанность вести свою нацию в этот темный и тяжелый час.

Народы свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, являются более сплоченными, решительными и целеустремленными, чем когда-либо в последней памяти. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина продержится долго, а ее народ в конечном счете реализует демократическое будущее, которое они давно желали.

В списке Time оказался и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный.

Потенциал войны между великими державами растет, а украинцы, которые защищают свою Родину от значительной российской агрессии, невероятны. Генерал Залужный стоит за этими усилиями, несет огромный груз руководства в бою. Его творчество запомнится истории,

– написали в издании.

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Главный агрессор мира Владимир Путин тоже попал в список Time. Об этом писал российский оппозиционер, находящийся сейчас в заключении Алексей Навальный. Оппозиционер отметил, что истинная миссия Путина – давать уроки всем: от мировых лидеров и ученых до обычных людей. Навальный добавил, что путь, начинающийся с небольших фальсификаций выборов, всегда заканчивается диктатурой, а диктатура всегда приводит к войне.