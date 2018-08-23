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Time "утопил" Трампа на своей обложке: фото

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Time выпустил свою новейшую обложку с тематикой Трампа
Time выпустил свою новейшую обложку с тематикой Трампа / Фото из открытых источников

Журнал Time выпустил свою новейшую обложку с тематикой Трампа. В следующем номере американского еженедельного журнала президент США Дональд Трамп из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой кабинете.

Первая обложка с карикатурой Трампа из этой подборки, изображающая ветряную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года.

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Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018 года.


Time выпустил свою новейшую обложку с тематикой Трампа

3 сентября на обложке Time будет изображена полностью затопленная комната. Спастись от потопа удается главе государства. Последняя обложка в серии показывает, что Овальный кабинет наполненный водой, и хотя голова Трампа остается над водой, он явно пытается оставаться на плаву. Среди плавающих бумаг и телефона мы видим слова "In Deep" (В глубине – 24).

 

Even in a presidency punctuated by surreal moments, it was a stunning scene. Michael Cohen, the President’s longtime personal lawyer, pleaded guilty on Aug. 21 to eight felony counts, including arranging payments during the 2016 campaign to suppress two women’s accounts of alleged extramarital affairs with Donald Trump. “I participated in this conduct,” Cohen avowed, “in coordination with and at the direction of” Trump himself. With that extraordinary statement, he implicated the President of the United States in a federal crime—to be violating campaign­-finance laws—“principal purpose,” of which he said, was to influence an election that #Trump won by only 78,000 votes in three states. The courtroom drama brought all the President’s legal and political problems together in a single supernova. It highlighted Trump’s sordid history with #women, his willingness to blur the lines between business and #politics, and growing fallout from the investigation led by special counsel Robert Mueller, who referred the Cohen case to federal prosecutors. The explosion came minutes after Trump’s onetime campaign chairman Paul Manafort was convicted on eight counts of tax evasion and bank fraud in a case prosecuted by Mueller’s deputies. Tuesday was arguably the most pivotal day in this presidency, and the consequences are only beginning to kick in. Read this week’s full cover story on TIME.com. Illustration by @obrienillustration for TIME; animation by @brobeldesign

Допис, поширений TIME (@time)

Все обложки созданы сотрудником Time Тимом О'Брайеном. В этой серии он пытается продемонстрировать проблемы, стоящие перед Дональдом Трампом. Новая карикатура намекает на множество "тревожных" событий, которые произошли с президентом в последнее время, сообщается в редакционной статье.

Теги: Новости политики Медиа Дональд Трамп Курьезные новости
Источник: 24 канал
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