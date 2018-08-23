Time "утопил" Трампа на своей обложке: фото

Журнал Time выпустил свою новейшую обложку с тематикой Трампа. В следующем номере американского еженедельного журнала президент США Дональд Трамп из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой кабинете.

Первая обложка с карикатурой Трампа из этой подборки, изображающая ветряную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года.

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Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018 года.



Time выпустил свою новейшую обложку с тематикой Трампа

3 сентября на обложке Time будет изображена полностью затопленная комната. Спастись от потопа удается главе государства. Последняя обложка в серии показывает, что Овальный кабинет наполненный водой, и хотя голова Трампа остается над водой, он явно пытается оставаться на плаву. Среди плавающих бумаг и телефона мы видим слова "In Deep" (В глубине – 24).

Все обложки созданы сотрудником Time Тимом О'Брайеном. В этой серии он пытается продемонстрировать проблемы, стоящие перед Дональдом Трампом. Новая карикатура намекает на множество "тревожных" событий, которые произошли с президентом в последнее время, сообщается в редакционной статье.