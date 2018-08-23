Time "втопив" Трампа на своїй обкладинці: фото

Журнал Time випустив свою новітню обкладинку з тематикою Трампа. У наступному номері американського щотижневого журналу президент США Дональд Трамп з останніх сил утримується на плаву в затопленому водою кабінеті.

Перша обкладинка з карикатурою Трампа з цієї добірки, що зображає вітряну і дощову погоду над столом президента, вийшла 27 лютого 2017 року.

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Другий малюнок з дедалі більшим штормом став обкладинкою номера від 23 квітня 2018 року.



Time випустив свою новітню обкладинку з тематикою Трампа

3 вересня на передовиці Time буде зображена повністю затоплена кімната. Врятуватися від потопу вдається главі держави. Остання обкладинка в серії показує, що Овальний кабінет наповнений водою, і хоча голова Трампа залишається над водою, він явно намагається залишатися на плаву. Серед плаваючих паперів і телефону ми бачимо слова "In Deep" (У глибині – 24).

Всі обкладинки створені співробітником Time Тімом О'Брайеном. У цій серії він намагається продемонструвати проблеми, що постають перед Дональдом Трампом. Нова карикатура натякає на безліч "тривожних" подій, які відбулися з президентом останнім часом, повідомляється в редакційній статті.