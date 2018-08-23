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Time "втопив" Трампа на своїй обкладинці: фото

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Time випустив свою новітню обкладинку з тематикою Трампа
Time випустив свою новітню обкладинку з тематикою Трампа / Фото з відкритих джерел

Журнал Time випустив свою новітню обкладинку з тематикою Трампа. У наступному номері американського щотижневого журналу президент США Дональд Трамп з останніх сил утримується на плаву в затопленому водою кабінеті.

Перша обкладинка з карикатурою Трампа з цієї добірки, що зображає вітряну і дощову погоду над столом президента, вийшла 27 лютого 2017 року.

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Другий малюнок з дедалі більшим штормом став обкладинкою номера від 23 квітня 2018 року.


Time випустив свою новітню обкладинку з тематикою Трампа

3 вересня на передовиці Time буде зображена повністю затоплена кімната. Врятуватися від потопу вдається главі держави. Остання обкладинка в серії показує, що Овальний кабінет наповнений водою, і хоча голова Трампа залишається над водою, він явно намагається залишатися на плаву. Серед плаваючих паперів і телефону ми бачимо слова "In Deep" (У глибині – 24).

 

Even in a presidency punctuated by surreal moments, it was a stunning scene. Michael Cohen, the President’s longtime personal lawyer, pleaded guilty on Aug. 21 to eight felony counts, including arranging payments during the 2016 campaign to suppress two women’s accounts of alleged extramarital affairs with Donald Trump. “I participated in this conduct,” Cohen avowed, “in coordination with and at the direction of” Trump himself. With that extraordinary statement, he implicated the President of the United States in a federal crime—to be violating campaign­-finance laws—“principal purpose,” of which he said, was to influence an election that #Trump won by only 78,000 votes in three states. The courtroom drama brought all the President’s legal and political problems together in a single supernova. It highlighted Trump’s sordid history with #women, his willingness to blur the lines between business and #politics, and growing fallout from the investigation led by special counsel Robert Mueller, who referred the Cohen case to federal prosecutors. The explosion came minutes after Trump’s onetime campaign chairman Paul Manafort was convicted on eight counts of tax evasion and bank fraud in a case prosecuted by Mueller’s deputies. Tuesday was arguably the most pivotal day in this presidency, and the consequences are only beginning to kick in. Read this week’s full cover story on TIME.com. Illustration by @obrienillustration for TIME; animation by @brobeldesign

Допис, поширений TIME (@time)

Всі обкладинки створені співробітником Time Тімом О'Брайеном. У цій серії він намагається продемонструвати проблеми, що постають перед Дональдом Трампом. Нова карикатура натякає на безліч "тривожних" подій, які відбулися з президентом останнім часом, повідомляється в редакційній статті. 

Теги: Новини політики Курйозні новини Дональд Трамп Медіа
Джерело: 24 канал
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