Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Путин оказался в достаточно непростой ситуации. Международные партнеры продолжают поддерживать Украину, а его оккупанты так и не смогли достичь значительных успехов на фронте.

Смотрите также Почему Путин заговорил об изменении ядерной доктрины России и куда ведет "спираль эскалации"

Какая сейчас цель у Путина

Как отметил Тимочко, свое время российский диктатор высказывал претензии на Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую области. Он даже додумался "заикаться" еще и на Николаевскую и Одесскую области.

Сейчас Путин пытается определить цель в войне против Украины. В свое время это были лишь общие фразы вроде абсурдной "денацификации", "денационализации" и тому подобное. Сейчас диктатору нужны конкретные результаты.

Он сейчас мог поставить задачу полностью завоевать Донецкую и Луганскую области. Достичь хотя бы одну из целей, чтобы готовить свое население к определенным переговорам или уступкам на международной арене. Он понимает, что будет вынужден обосновывать свое поражение из-за невозможности завоевать Украину. Поэтому ему нужен результат здесь и сейчас,

– отметил Тимочко.

Важно, что международные партнеры таки продолжили помогать Украине. Оружие от Соединенных Штатов идет; уже скоро будут истребители F-16; работает чешская инициатива по поставке артиллерийских боеприпасов; есть разрешение на удары по территории России и т.п. Украина получает больше возможностей.

Потери России на войне: кратко