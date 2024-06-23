Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Путін опинився у досить непростій ситуації. Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну, а його окупанти так і не змогли досягти значних успіхів на фронті.

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Яка зараз мета в Путіна

Як наголосив Тимочко, свого часу російський диктатор висловлював претензії на Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську області. Він навіть додумався "заїкатися" ще й на Миколаївську та Одеську області.

Зараз Путін намагається окреслити мету у війні проти України. Свого часу це були лише загальні фрази на кшталт абсурдної "денацифікації", "денаціоналізації" тощо. Зараз диктатору потрібні конкретні результати.

Він зараз міг поставити завдання повністю завоювати Донецьку та Луганську області. Досягти хоча б одну з цілей, аби готувати своє населення до певних переговорів чи поступок на міжнародній арені. Він розуміє, що буде змушений обґрунтовувати свою поразку через неможливість завоювати України. Тому йому потрібен результат тут і зараз,

– зауважив Тимочко.

Важливо, що міжнародні партнери таки продовжили допомагати Україні. Зброя від Сполучених Штатів йде; вже скоро будуть винищувачі F-16; працює чеська ініціатива з постачання артилерійських боєприпасів; є дозвіл на удари по території Росії тощо. Україна отримує більше можливостей.

Втрати Росії на війні: коротко