Прадедушка мальчика зачитал для него стихотворение. Трогательные кадры показали в ТСН, передает 24 Канал.
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Кривой Рог прощается с Тимофеем
Сразу после взрыва Тимофея пытались реанимировать прямо посреди улицы, однако вскоре мальчик умер. Его бабушка чудом спаслась, сейчас она находится в больнице.
Во вторник, 8 апреля, в Кривом Роге попрощались с погибшим ребенком.
Схилилась мати над дитям
Серед вогню, пожарів і руїн.
Кому завадив ти життям,
Моя кровиночка, мій син…
– декламирует прадедушка.
Прадедушка Тимофея зачитал стихотворение о трагедии: смотрите видео с 1:03
Напомним, мальчик был единственным ребенком в семье. Он увлекался космосом, любил собирать различных жуков, изучал английский язык и умел считать на нем до десяти.
Ребенок наш золотой, очень хороший ребенок. Быстрый такой, что его никто не мог догнать. И вот по дому, как метла, бегал. Любили ребенка. Он познавал мир. Как ее пережить, эту беду, не знаем,
– говорят родные.
К слову, сейчас в больницах Кривого Рога находится 31 пострадавший в результате российского террора, среди них – 5 детей. Состояние 6 пациентов медики оценивают как тяжелое.