Прадідусь хлопчика зачитав для нього вірш. Щемливі кадри показали в ТСН, передає 24 Канал.

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Кривий Ріг прощається з Тимофієм

Одразу після вибуху Тимофія намагалися реанімувати просто посеред вулиці, однак невдовзі хлопчик помер. Його бабуся дивом врятувалася, зараз вона перебуває в лікарні.

У вівторок, 8 квітня, у Кривому Розі попрощалися із загиблою дитиною.

Схилилась мати над дитям

Серед вогню, пожарів і руїн.

Кому завадив ти життям,

Моя кровиночка, мій син…

– декламує прадідусь.

Прадідусь Тимофія зачитав вірш про трагедію: дивіться відео з 1:03

Нагадаємо, хлопчик був єдиною дитиною у сім'ї. Він захоплювався космосом, любив збирати різноманітних жуків, вивчав англійську мову та умів рахувати нею до десяти.

Дитинка наша золота, дуже хороша дитинка. Бистрий такий, що його ніхто не міг наздогнати. І оце по хаті, як мітла, бігав. Любили дитинку. Він пізнавав світ. Як її пережити, цю біду, не знаємо,

– кажуть рідні.

До слова, наразі в лікарнях Кривого Рогу перебуває 31 постраждалий унаслідок російського терору, серед них – 5 дітей. Стан 6 пацієнтів медики оцінюють як важкий.