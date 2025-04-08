Прадідусь хлопчика зачитав для нього вірш. Щемливі кадри показали в ТСН, передає 24 Канал.
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Кривий Ріг прощається з Тимофієм
Одразу після вибуху Тимофія намагалися реанімувати просто посеред вулиці, однак невдовзі хлопчик помер. Його бабуся дивом врятувалася, зараз вона перебуває в лікарні.
У вівторок, 8 квітня, у Кривому Розі попрощалися із загиблою дитиною.
Схилилась мати над дитям
Серед вогню, пожарів і руїн.
Кому завадив ти життям,
Моя кровиночка, мій син…
– декламує прадідусь.
Прадідусь Тимофія зачитав вірш про трагедію: дивіться відео з 1:03
Нагадаємо, хлопчик був єдиною дитиною у сім'ї. Він захоплювався космосом, любив збирати різноманітних жуків, вивчав англійську мову та умів рахувати нею до десяти.
Дитинка наша золота, дуже хороша дитинка. Бистрий такий, що його ніхто не міг наздогнати. І оце по хаті, як мітла, бігав. Любили дитинку. Він пізнавав світ. Як її пережити, цю біду, не знаємо,
– кажуть рідні.
До слова, наразі в лікарнях Кривого Рогу перебуває 31 постраждалий унаслідок російського терору, серед них – 5 дітей. Стан 6 пацієнтів медики оцінюють як важкий.