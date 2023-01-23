Тимошенко из ОП и ряд руководителей ОВА написали заявления об отставке, – нардеп

Из Офиса Президента уволили заместителя Ермака Кирилла Тимошенко. Также с должности сняты руководители некоторых военных администраций.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что с должности заместителя главы ОП уволили Кирилла Тимошенко. СМИ пишут, что он сам написал заявление об увольнении.

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Кто может прийти вместо Тимошенко

Железняк сообщил, что Кирилла Тимошенко уволили из Офиса Президента. 24 Канал обратился к нему за комментарием, однако пока не получил подтверждения этой информации.

При этом Ярослав Железняк написал, что на место Кирилла Тимошенко могут назначить главу Киевской ОВ Алексея Кулебу.

По информации источников "Бабеля", для Тимошенко готовят другую должность – руководителя одной из областных военных администраций. Какой именно – пока неизвестно.

Отметим, что Владимир Зеленский вечером 23 января анонсировал важные кадровые изменения, о которых сообщат впоследствии. И это впервые за все время, когда Кирилл Тимошенко не распространил обращение президента.

Уволены губернаторы некоторых областей

Также Железняк сообщил, что уволили некоторых губернаторов областей и заместителя Генпрокурора Алексея Симоненко. Кроме этого, по его словам, "ближе к февралю будут по меньшей мере 3 кадровых решения по Кабмину".

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в СНБО и Кабмине тоже сообщили о кадровых изменениях среди глав военных администраций. По их данным, в отставку пойдут главы ВЦА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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