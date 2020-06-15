Юлия Тимошенко поддержит радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью 2020 года на 208 округе на Черниговщине.

Лидер ВО "Батькивщина" отметила, что своего кандидата на этом округе выдвигать не будут. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

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"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей", – отметила Юлия Тимошенко.

В своей речи она также добавила, что ее команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе.

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Сам Олег Ляшко уже поблагодарил лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко в социальной сети Твиттер.

Смотрите видео с заявлением лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко