Юлія Тимошенко підтримає радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени 2020 року на 208 окрузі, що на Чернігівщині.

Лідерка ВО "Батьківщина" зазначила, що свого кандидата на цьому окрузі висувати не будуть. Про це повідомило видання "Українська правда".

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"На 208 окрузі всі українські сили мусять об’єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі уже підтримує більше 30% людей, це Олег Ляшко. Він в Чернігівській області особливо працював, це його батьківщина і він там має велику підтримку людей", – зазначила Юлія Тимошенко.

У своїй промові вона також додала, що її команда на спільному засіданні підтримала Олега Ляшка, як єдиного кандидата від українських сил на 208 окрузі.

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Сам Олег Ляшко вже подякував лідерці ВО "Батьківщини" Юлії Тимошенко у соціальній мережі Твіттер.

Дивіться відео із заявою лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко: