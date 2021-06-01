Как рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, госавиакомпания будет выполнять даже трансатлантические рейсы.
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Куда будет летать авиакомпания
Тимошенко отметил, что государственная авиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы. Именно поэтому в последнее время власти взялись активно развивать аэропорты в регионах.
Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и на дальнемагистральные – Китай, Азия,
– заявил зампред ОП.
Какие самолеты будут использовать
Он сообщил, что уже идут переговоры о создании внутренней авиакомпании как с зарубежными лидерами авиаотрасли, так и с украинскими специалистами. Планируется, что рейсы будут выполнять:
- Ан-148 – на региональных маршрутах, а также перелетах в ближние страны;
- Boeing или Airbus – для маршрутов дальнего сообщения.
Уже есть реальные просчеты, в частности ее прибыльности. В наши планы не входит ежегодное дотирование этой компании, она должна приносить доход,
– подчеркнул Тимошенко.
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Замглавы ОП добавил, что именно государственная авиакомпания будет осуществлять возвращение на родину украинцев, которые застряли в другой стране мира из-за пандемии COVID-19.
Напоследок Тимошенко подчеркнул, что прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить доходы Украины.
Что известно о новой госавиакомпании
- Еще в апреле 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский озвучил эту идею. В июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Мининфраструктуры работает над концепцией создания национальной авиакомпании.
- По словам премьера, создание авиакомпании "недешевое удовольствие", однако обеспечит создание большого количества рабочих мест.