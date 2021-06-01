Як розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, державіакомпанія виконуватиме навіть трансатлантичні рейси.

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Куди літатиме авіакомпанія

Тимошенко зазначив, що державна авіакомпанія забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси. Саме тому останнім часом влада взялася активно розвивати аеропорти в регіонах.

Це також рейси до Європи, трансатлантичні рейси й на далекомагістральні – Китай, Азія,

– заявив заступник голови ОП.

Які літаки використовуватимуть

Він повідомив, що вже тривають переговори про створення внутрішньої авіакомпанії як із закордонними лідерами авіагалузі, так з українськими фахівцями. Планується, що рейси виконуватимуть:

Ан-148 – на регіональних маршрутах, а також перельотах до ближніх країн;

Boeing або Airbus – для маршрутів дальнього сполучення.

Вже є реальні прорахунки, зокрема її прибутковості. До наших планів не входить щорічне дотування цієї компанії, вона має приносити дохід,

– наголосив Тимошенко.

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Заступник голови ОП додав, що саме державна авіакомпанія буде здійснювати повернення на батьківщину українців, які застрягли в іншій країні світу через пандемію COVID-19.

Наостанок Тимошенко підкреслив, що припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно може збільшити доходи України.

Що відомо про нову державіакомпанію