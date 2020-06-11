Уряд вже розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника. Його створення раніше ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це під час свого брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.

Тим часом Авіакомпанії можуть відкласти відновлення рейсів з України до ЄС

Профільне міністерство розробило концепцію створення такого національного авіаперевізника з залученням ДП "Антонов" і низки аеропортів, а також – усіх інших зацікавлених сторін. Наразі розраховуємо бізнес-план, необхідні кошти на придбання та їх джерела, а також різні можливості співпраці з міжнародними партнерами,

– уточнив глава уряду.

При цьому він додав, що створення державного авіаперевізника – "абсолютно реалістичне завдання і не є захмарним проєктом".

"Це, звичайно, недешеве задоволення, але це те, що дасть чималу кількість робочих місць, бо супутні галузі також починають створювати додаткові робочі місця. Адже якщо ми даємо замовлення на перші шість літаків "Антонову" – це вже оживлює підприємство, де працює 14 тисяч осіб, і ми зберігаємо ці робочі місця. Плюс від 3 до 5 тисяч робочих місць створюється в супутніх галузях", – зазначив Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформовано з літаків виробництва ДП "Антонов".

Що про створення національного перевізника казав президент: