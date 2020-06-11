Правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика. Его создание ранее инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом во время своего брифинга сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

Между тем Авиакомпании могут отложить восстановление рейсов из Украины в ЕС

Профильное министерство разработало концепцию создания такого национального авиаперевозчика с привлечением ГП "Антонов" и ряда аэропортов, а также – всех заинтересованных сторон. Сейчас рассчитываем бизнес-план, необходимые средства на приобретение и их источники, а также возможности сотрудничества с международными партнерами,

– уточнил глава правительства.

При этом он добавил, что создание государственного авиаперевозчика – "абсолютно реалистичная задача и не является заоблачным проектом".

"Это, конечно, недешевое удовольствие, но это то, что даст большое количество рабочих мест, потому что сопутствующие отрасли также начинают создавать дополнительные рабочие места. Ведь если мы даем заказ на первые шесть самолетов "Антонову"– это уже оживляет предприятие, где работает 14 тысяч человек, и мы сохраняем эти рабочие места. Плюс от 3 до 5 тысяч рабочих мест создается в сопутствующих отраслях", – отметил Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

Что о создании национального перевозчика говорил президент: