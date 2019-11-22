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      Тимошенко должна понять, что времена коррупции закончились, – нардеп от "Слуги народа"

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      Депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец / 24 канал

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что вновь уходит в оппозицию. Толчком к этому, как она утверждает, стало голосование за рынок земли.

      • Почему "Батькивщина" перешла в оппозицию: версия лидера Тимошенко

      После проведения голосования за отмену моратория на продажу земли, Тимошенко подчеркнула, что этот закон якобы противоречит интересам государства, поэтому ее политсила не поддержит его.

      Интересно! Понимаем, кто является командным игроком, а кто – нет: детали исключения Скороход и Полякова

      Еще во время рассмотрения парламентом законопроектов о рынке земли Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предложенном законе неурегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством. По ее словам фракция планирует подать представление в Конституционный суд, чтобы разъяснить трактовку статьи Конституции о том, что земля – это собственность народа.

      • Как Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию?​

      Президент Зеленский на заявление Тимошенко о переходе в оппозицию отреагировал с юмором. На своей странице в фейсбук он написал:


      Реакция Зеленского на переход Тимошенко в оппозицию

      В заметке он отметил, что настоящей причиной перехода в оппозицию является то, что Тимошенко не смогла протолкнуть к власти представителей ее команды. На это она написала следующее:


      Ответ Тимошенко на сообщение Зеленского

      Интересно! За свою политическую карьеру Юлия Тимошенко находилась в оппозиции ко всем украинским президентам: от Леонида Кучмы до Петра Порошенко.

      В программе "Что это было?" депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец отметил, что Тимошенко нужно понять одно – времена коррупции и контроля госпредприятий депутатами закончились. Он отметил, что обществу действительно нужна оппозиция, но такая, которая будет контролировать власть и помогать украинцам жить лучше.

      Я напоминаю, что наша партия имеет монобольшинство. И для принятия любых вопросов нам никто не нужен. Мы можем решать все сами,
      – сказал нардеп.

      Мотовиловец подчеркнул, что не хочет, чтобы оппозиция выступала против здравого смысла, и не думала об изменениях в стране. В то же время ведущий программы "Что это было?" Сергей Лещенко сказал, Тимошенко подтвердила, что приходила к президенту и предлагала своих "лучших кадров", но речь шла не о министерствах, а о конкретных госпредприятиях. Среди них:

      • Государственная продовольственная зерновая компания;
      • Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения;
      • А также якобы Бердянский порт.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 20 ноября

       

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      Автор: Сергей Лещенко, Евгения Моторевская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Рынок земли Верховная Рада Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости
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