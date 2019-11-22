Тимошенко должна понять, что времена коррупции закончились, – нардеп от "Слуги народа"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что вновь уходит в оппозицию. Толчком к этому, как она утверждает, стало голосование за рынок земли.

Почему "Батькивщина" перешла в оппозицию: версия лидера Тимошенко

После проведения голосования за отмену моратория на продажу земли, Тимошенко подчеркнула, что этот закон якобы противоречит интересам государства, поэтому ее политсила не поддержит его.

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Еще во время рассмотрения парламентом законопроектов о рынке земли Тимошенко выступала против. Она заявляла, что в предложенном законе неурегулирован вопрос о продаже земли украинцам с двойным гражданством. По ее словам фракция планирует подать представление в Конституционный суд, чтобы разъяснить трактовку статьи Конституции о том, что земля – это собственность народа.

Как Зеленский отреагировал на переход Тимошенко в оппозицию?​

Президент Зеленский на заявление Тимошенко о переходе в оппозицию отреагировал с юмором. На своей странице в фейсбук он написал:



Реакция Зеленского на переход Тимошенко в оппозицию

В заметке он отметил, что настоящей причиной перехода в оппозицию является то, что Тимошенко не смогла протолкнуть к власти представителей ее команды. На это она написала следующее:



Ответ Тимошенко на сообщение Зеленского

Интересно! За свою политическую карьеру Юлия Тимошенко находилась в оппозиции ко всем украинским президентам: от Леонида Кучмы до Петра Порошенко.

В программе "Что это было?" депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец отметил, что Тимошенко нужно понять одно – времена коррупции и контроля госпредприятий депутатами закончились. Он отметил, что обществу действительно нужна оппозиция, но такая, которая будет контролировать власть и помогать украинцам жить лучше.

Я напоминаю, что наша партия имеет монобольшинство. И для принятия любых вопросов нам никто не нужен. Мы можем решать все сами,

– сказал нардеп.

Мотовиловец подчеркнул, что не хочет, чтобы оппозиция выступала против здравого смысла, и не думала об изменениях в стране. В то же время ведущий программы "Что это было?" Сергей Лещенко сказал, Тимошенко подтвердила, что приходила к президенту и предлагала своих "лучших кадров", но речь шла не о министерствах, а о конкретных госпредприятиях. Среди них:

Государственная продовольственная зерновая компания;

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения;

А также якобы Бердянский порт.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 20 ноября