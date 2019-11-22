18:06
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Тимошенко має зрозуміти, що часи корупції закінчилися, – нардеп від "Слуги народу"

      46 Читать новость на русском
      Депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець / 24 канал

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що знов йде в опозицію. Поштовхом до цього, як вона стверджує, стало голосування за ринок землі.

      • Чому "Батьківщина" перейшла в опозиції: версія лідерки Тимошенко

      Після проведення голосування за скасування мораторію на продаж землі, Тимошенко підкреслила, що цей закон нібито суперечить інтересам держави, тому її політсила не підтримає його.

      Цікаво! Розуміємо, хто є командним гравцем, а хто – ні: деталі виключення Скороход і Полякова

      Ще під час розгляду парламентом законопроєктів про ринок землі Тимошенко виступала проти. Вона заявляла, що у запропонованому законі неврегульовано питання про продаж землі українцям з подвійним громадянством. За її словами фракція планує подати подання до Конституційного суду, аби роз'яснити трактування статті Конституції про те, що земля – це власність народу. 

      • Як Зеленський відреагував на перехід Тимошенко в опозицію?

      Президент Зеленський на заяву Тимошенко про перехід в опозицію відреагував з гумором. На своїй сторінці у фейсбук він написав:


      Реакція Зеленського на перехід Тимошенко в опозицію 

      У дописі він наголосив, що справжньою причиною переходу в опозицію є те, що Тимошенко не змогла проштовхнути до влади представників її команди. На це вона написала наступне:


      Відповідь Тимошенко на допис Зеленського

      Цікаво! За свою політичну кар'єру Юлія Тимошенко перебувала в опозиції до всіх українських президентів: від Леоніда Кучми до Петра Порошенка.

      У програмі "Що це було?" депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець зазначив, що Тимошенко потрібно зрозуміти одне – часи корупції й контролю держпідприємств депутатами закінчилися. Він наголосив, що суспільству дійсно потрібна опозиція, але така, що буде контролювати владу і допомагатиме українцям жити краще. 

      Я нагадую, що наша партія має монобільшість. І для ухвалення будь-яких питань нам ніхто не потрібен. Ми можемо вирішувати все самі,
      – сказав нардеп.

      Мотовиловець підкреслив, що не хоче, аби опозиція виступала проти здорового глузду, і не думала про зміни в країні. Водночас ведучий програми "Що це було?" Сергій Лещенко сказав, Тимошенко підтвердила, що приходила до президента і пропонувала своїх "кращих кадрів", але йшлося не про міністерства, а про конкретні держпідприємства. Серед них:

      • Державна продовольча зернова компанія;
      • Державне агентство України з управління зоною відчуження;
      • А також нібито Бердянський порт.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 20 листопада

       

      Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
      сьогодні
      11154
      Автор: Сергій Лещенко, Євгенія Моторевська
      Теги: Новини України Ринок землі Новини політики Слуга народу Верховна Рада Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна досі не отримала $35 млн допомоги США: все, що про це відомо
      сьогодні , 17:57 Україна досі не отримала $35 млн допомоги США: все, що про це відомо
      Світлана Попова 78
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сьогодні , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 194
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сьогодні , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 2046
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сьогодні , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 758
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сьогодні , 14:06 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 1724
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук