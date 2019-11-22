Тимошенко має зрозуміти, що часи корупції закінчилися, – нардеп від "Слуги народу"

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що знов йде в опозицію. Поштовхом до цього, як вона стверджує, стало голосування за ринок землі.

Чому "Батьківщина" перейшла в опозиції: версія лідерки Тимошенко

Після проведення голосування за скасування мораторію на продаж землі, Тимошенко підкреслила, що цей закон нібито суперечить інтересам держави, тому її політсила не підтримає його.

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Ще під час розгляду парламентом законопроєктів про ринок землі Тимошенко виступала проти. Вона заявляла, що у запропонованому законі неврегульовано питання про продаж землі українцям з подвійним громадянством. За її словами фракція планує подати подання до Конституційного суду, аби роз'яснити трактування статті Конституції про те, що земля – це власність народу.

Як Зеленський відреагував на перехід Тимошенко в опозицію?

Президент Зеленський на заяву Тимошенко про перехід в опозицію відреагував з гумором. На своїй сторінці у фейсбук він написав:



Реакція Зеленського на перехід Тимошенко в опозицію

У дописі він наголосив, що справжньою причиною переходу в опозицію є те, що Тимошенко не змогла проштовхнути до влади представників її команди. На це вона написала наступне:



Відповідь Тимошенко на допис Зеленського

Цікаво! За свою політичну кар'єру Юлія Тимошенко перебувала в опозиції до всіх українських президентів: від Леоніда Кучми до Петра Порошенка.

У програмі "Що це було?" депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець зазначив, що Тимошенко потрібно зрозуміти одне – часи корупції й контролю держпідприємств депутатами закінчилися. Він наголосив, що суспільству дійсно потрібна опозиція, але така, що буде контролювати владу і допомагатиме українцям жити краще.

Я нагадую, що наша партія має монобільшість. І для ухвалення будь-яких питань нам ніхто не потрібен. Ми можемо вирішувати все самі,

– сказав нардеп.

Мотовиловець підкреслив, що не хоче, аби опозиція виступала проти здорового глузду, і не думала про зміни в країні. Водночас ведучий програми "Що це було?" Сергій Лещенко сказав, Тимошенко підтвердила, що приходила до президента і пропонувала своїх "кращих кадрів", але йшлося не про міністерства, а про конкретні держпідприємства. Серед них:

Державна продовольча зернова компанія;

Державне агентство України з управління зоною відчуження;

А також нібито Бердянський порт.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 20 листопада