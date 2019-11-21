Розуміємо, хто є командним гравцем, а хто – ні: деталі виключення Скороход і Полякова

Скандал із нещодавнім виключенням зі "Слуги народу" Анни Скороход та Антона Полякова й досі триває. Народні депутати не погоджуються і вважають таке рішення незаконним.

Свій погляд на цю ситуацію висловив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець у програмі "Що це було?".

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Про виключення Скороход і Полякова

За словами Андрія Мотовиловця, всі депутати фракції "Слуга народу" повинні виконати програми партії, допомогти уряду і виконати програму президента.

Якщо ти це не робиш, то неможливо працювати у фракції, після цього виходити і казати: "Дивіться, я молодець, а вони всі погані. От я не проголосував, я вас чую, а вони всі вас не чують". Ти взяв наш бренд, бренд нашого президента і переміг,

– зазначив нардеп.



Анна Скороход та Антон Поляков

Сама Анна Скороход стверджує, що поштовхом до виключення її з партії стало голосування всупереч позиції фракції. Після того, як вона дізналася, що її цивільного чоловіка затримали, парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

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Андрій Мотовиловець відзначив, що кожен має право на власну точку зору, але коли приходить час прийняти рішення, фракція має бути одностайною в голосуванні.

Ми виключили тих, які не дотримуються дисципліни, хто критикує публічно власну фракцію. Ми виключили тих людей, які не можуть бути нашою командою. Ми розуміємо, хто є командним гравцем, а хто – ні,

– прокоментував нардеп.

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