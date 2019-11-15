Можливий серйозний розкол, – експерт про скандал у "Слузі народу"

Про скандальне виключення Анни Скороход та Антона Полякова з фракції "Слуга народу" – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Семенюк.

Чому Скороход та Полякова виключили зі "слуг народу"

– Перше – це показовий знак всім іншим, які потенційно можуть бути не згідними або висловлювати свою думку, мовляв, з вами теж саме може статись. Проблема друга – озвучуються речі, за які вигнали з фракції, нібито, домовленості якісь, лобіювання, але ж фактів немає. Це не серйозно.

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– Щодо Яременка був факт і очевидно, що це репутаційні втрати для самої партії. І ще не проголосували, щоб його зняти з посади.

Йдеться про нардепа Богдана Яременка, який 30 жовтня у парламенті листувався з повіями і запитував їх про вартість послуг. Після скандалу він заявив, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.

– Ми бачимо щось таке – є свої, а є чужі. Ба більше, а що ви хотіли від мажоритарників? Вони представляють округ і в цьому є вся філософія мажоритарного кандидата, який виступає від людей, які його обрали. Вони мають право голосувати так, як люди висловлюють їм свою позицію.



Анна Скороход та Антон Поляков

– Тому я думаю, що в "Слузі народу" дещо поспішили з таким рішенням. Тому що виганяти депутата з фракції можуть лише чітко по встановлених фактах. От щодо Яременка є встановлений факт, а щодо цих двох – не встановлені факти, це всього лиш розмови.

Що чекає на партію "Слуга народу"?

– Що буде далі? Вони вийшли з фракції і вони виноситимуть сміття з хати, будуть казати, яка погана фракція, а її керівники, скажімо, некомпетентні. І, хвилинка уваги, вони підтримують президента, тобто існує певна апеляція до головного, до того, хто є носієм бренду, хто фактично капіталізував цей бренд і завдяки кому вони прийшли до Ради. Тобто вони не виступають проти президента і, на мою думку, тут можна говорити про початок такої певної фрагментації "Слуги народу" на менші групи. До прикладу, говорять про групу Коломойського і я думаю, що буде група з мажоритарників, в яку входитиме і Бужанський, і Дубінський, і Смаглюк. Це буде так звана внутрішня опозиція.

Довідка! Назву "група Коломойського" отримала частина народних депутатів з фракції "Слуга народу", які об'єднавшись, не голосують за важливі законопроєкти. Так, вони блокували закон щодо скасування депутатської недоторканності, прослушку для НАБУ та ліквідацію "майданчиків-посередників" у сфері оцінювання нерухомості.

– Стає зрозуміло, що фракція не є монолітною, тобто вона розсипається. Це наслідки дострокових виборів, коли партію збирали нашвидкуруч. Коли не були вибудувані якісні фільтри, які б пропускали людей йти під цим брендом. Складається враження, що брали всіх підряд. Я розумію, тому що був час такий – швидко зібрати команду.

Комунікаційна кампанія влади потребує кращого підходу, адже в таких питання як ринок землі, далі буде про особливий статус Донбасу – проявляється те, що ми називаємо "диктатурою партійною", коли треба проголосувати, бо народ хоче голосування.

– Хотілось б, щоб фракція й надалі залишалась монолітною і щоб динаміку тих реформ, яку вони запустили, все ж зберігали. Тому що такі чвари роз’єднують і може статись дуже великий розкол. А тому постане питання формування коаліції. А тоді вже будуть звертатись по допомогу, скажімо, або до опозиційних партій, або ж до "Голос", "Батьківщини", які можуть фактично об’єднатися в коаліцію.

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Я думаю, що це цікаве питання, бо самі ж сигнали про дострокові перевибори, які Арахамія озвучує, не просто так він це зробив. Я думаю, що над цим задумуються самі "слуги" і не виключають цього факту, а тому помаленьку починають формувати свої групи впливу.

Що відомо про скандал зі Скороход та Поляковим? З фракції "Слуга народу" вперше у новому парламенті виключили нардепів-мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова. Так вирішили на фракційному засіданні зранку. Самі ж вони переконують, їм помстилися за власну позицію.



Однак, за словами керівництва "Слуги народу", вони найбільше руйнували партійну дисципліну, а чоловік Скороход ще й намагався підкупити депутатів.