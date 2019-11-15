Возможен серьезный раскол, – эксперт о скандале в "Слуге народа"

О скандальном исключении Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуга народа" – в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Тарас Семенюк.

Почему Скороход и Полякова исключили из "слуг народа"

– Первое – это показательный знак всем остальным, которые потенциально могут быть несогласными или высказывать свое мнение, мол, с вами то же самое может произойти. Проблема вторая – озвучиваются вещи, за которые выгнали из фракции, якобы, договоренности какие-то, лоббирование, но фактов нет. Это несерьезно.

К слову: Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа": им уже подыскали замену

– В отношении Яременко был факт и очевидно, что это репутационные потери для самой партии. Но еще не проголосовали, чтобы его снять с должности.

Речь идет о нардепе Богдане Яременко, который 30 октября в парламенте переписывался с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. После скандала он заявил, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.

– Мы видим что-то такое – есть свои, а есть чужие. Более того, а что вы хотели от мажоритарщиков? Они представляют округ в этом и есть вся философия мажоритарного кандидата, который выступает от людей, которые его избрали. Они имеют право голосовать так, как люди выражают им свою позицию.



Анна Скороход и Антон Поляков

– Поэтому я думаю, что в "Слуге народа" несколько поспешили с таким решением. Потому что выгонять депутата из фракции могут только четко по установленным фактам. Вот относительно Яременко есть установленный факт, а относительно этих двух не установлены факты, это всего лишь разговоры.

Что ждет партию "Слуга народа"?

– Что будет дальше? Они вышли из фракции и они будут выносить сор из избы, будут говорить, какая плохая фракция, а ее руководители, скажем, некомпетентны. И, минутка внимания, они поддерживают президента, то есть существует определенная апелляция к главному, к тому, кто является носителем бренда, кто фактически капитализировал этот бренд и благодаря кому они пришли в Раду. То есть они не выступают против президента и, по моему мнению, здесь можно говорить о начале такой определенной фрагментации "Слуги народа" на меньшие группы. К примеру, говорят о группе Коломойского и я думаю, что будет группа из мажоритарщиков, в которую будет входить и Бужанский, и Дубинский, и Смаглюк. Это будет так называемая внутренняя оппозиция.

Справка! Название "группа Коломойского" получила часть народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые, объединившись, не голосуют за важные законопроекты. Так, они блокировали закон об отмене депутатской неприкосновенности, прослушку для НАБУ и ликвидацию "площадок-посредников" в сфере оценки недвижимости.

– Становится понятно, что фракция не является монолитной, то есть она рассыпается. Это последствия досрочных выборов, когда партию собирали на скорую руку. Когда не были выстроены качественные фильтры, которые бы пропускали людей идти под этим брендом. Складывается впечатление, что брали всех подряд. Я понимаю, потому что было время такое – быстро собрать команду.

Коммуникационная кампания власти требует лучшего подхода, ведь в таких вопросах как рынок земли, дальше будет про особый статус Донбасса – проявляется то, что мы называем "партийной диктатурой", когда надо проголосовать, потому что народ хочет голосования.

– Хотелось бы, чтобы фракция и в дальнейшем оставалась монолитной и чтобы динамику тех реформ, которую они запустили, все же сохраняли. Потому что такие распри разъединяют и может произойти очень большой раскол. А потому встанет вопрос формирования коалиции. А тогда уже будут обращаться за помощью, скажем, или к оппозиционным партиям, или же "Голосу", "Батькивщине", которые могут объединиться в коалицию.

Обратите внимание: Пойдут к внефракционным, ОПЗЖ или другим партиям, – "слуга народа" о Полякове и Скороход

Я думаю, что это интересный вопрос, потому что сами же сигналы о досрочных перевыборах, которые Арахамия озвучивает, не просто так он это сделал. Я думаю, что над этим задумываются сами "слуги" и не исключают этого факта, а потому потихоньку начинают формировать свои группы влияния.

Что известно о скандале со Скороход и Поляковым?Из фракции "Слуга народа" впервые в новом парламенте исключили нардепов-мажоритарщиков Анну Скороход и Антона Полякова. Так решили на фракционном заседании утром. Сами же они убеждают: им отомстили за собственную позицию.



Однако, по словам руководства "Слуги народа", они больше разрушали партийную дисциплину, а муж Скороход еще и пытался подкупить депутатов.