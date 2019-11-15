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      Підуть до позафракційних, ОПЗЖ або інших партій, – "слуга народу" про Полякова і Скороход

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      Підуть до позафракційних, ОПЗЖ або інших партій, – "слуга народу" про Полякова і Скороход / 24 канал

      Народних депутатів зі "Слуги народу" Анну Скороход та Антона Полякова планують виключити з фракції. Все, начебто, через те вони не погоджувалися з іншими членами партії та не голосували за необхідні законопроєкти.

      Власну думку про їхнє виключення висловив "слуга народу" Олексій Устенко у прямому ефірі 24 каналу.

      Актуально! Партійна доля Скороход та Полякова: подробиці від нардепа "Слуги народу"

      "З приводу Полякова, то це питання в тому, що він багато критикував фракцію "Слуга народу" та кожного окремого її члена. Я думаю, що це не сподобалося керівництву", – наголосив нардеп.

      Натомість щодо Скороход, як сказав Устенко, він не знає фактів, які б свідчили, що переслідування її чоловіка було політичним.

      Якщо вони офіційно будуть виключені з фракції, то ми розуміємо, що вони підуть до позафракційних, "Опозиційної платформи – "За життя" або інших політсил. Я не думаю, що це буде найкращий випадок. Безумовно, всі мають розуміти, що фракція – це не одна родина, але опозиційно люди мають переслідувати однакові цілі", 
      – заявив депутат.

      Він додав, що депутати зі "Слуги народу" мають щось жертвувати для того, що країна дійсно зажила краще.

      "Я б на місті голови фракції намагався якось переконати тих, хто сильно виражає власну думку – можливо їх щось зачепило чи хтось ображає", – запевнив Устенко.

      Окрім того, ведуча 24 каналу розповіла, що у списку тих, хто йшов у розріз з фракцією, тобто голосував не так які всі "слуги народу", є Анна Скороход, Андрій Холодов та Олександр Дубінський. Тому вона запитала, чи їх теж виключать з партії?

      Дослідження групи
      Дослідження групи "Чесно"

      "Я не думаю, що пана Дубінського чи пана Холодова, я , до речі, вперше чую, щоб в нього щось йшло в розріз, чи когось ще будуть виключати з партії. Тому що є поняття як конструктивна критика і якраз своя позиція, а є просто "поливання брудом", – відповів Устенко.

      Дивіться повний відеокоментар депутата Олексія Устенка в ефірі 24 каналу

      Що відомо про причини виключення Скороход та Полякова?Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

      Натомість Антон Поляков підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.

      А на "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету. Поляков раніше розповідав, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Антон Поляков Анна Скороход Новини політики Опозиційна платформа – За життя
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