Понимаем, кто является командным игроком, а кто - нет: детали исключения Скороход и Полякова

Скандал с недавним исключением из "Слуги народа" Анны Скороход и Антона Полякова длится до сих пор. Народные депутаты не согласны и считают такое решение незаконным.

Свой взгляд на ситуацию высказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец в программе "Что это было?".

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Об исключении Скороход и Полякова

По словам Андрея Мотовиловца, все депутаты фракции "Слуга народа" должны выполнить программы партии, помочь правительству и выполнить программу президента.

Если ты это не делаешь, то невозможно работать во фракции, после этого выходить и говорить: "Смотрите, я молодец, а они все плохие. Вот я не проголосовал, я вас слышу, а они все вас не слышат". Ты взял наш бренд, бренд нашего президента и победил,

– отметил нардеп.



Анна Скороход и Антон Поляков

Сама Анна Скороход утверждает, что толчком к исключению ее из партии стало голосование вопреки позиции фракции. После того, как она узнала, что ее гражданского мужа задержали, парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

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Андрей Мотовиловец отметил, что каждый имеет право на свою точку зрения, но когда приходит время принять решение, фракция должна быть единодушной в голосовании.

Мы исключили тех, кто не соблюдает дисциплины, кто критикует публично собственную фракцию. Мы исключили тех людей, которые не могут быть нашей командой. Мы понимаем, кто является командным игроком, а кто – нет,

– прокомментировал нардеп.

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