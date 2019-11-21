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      Понимаем, кто является командным игроком, а кто - нет: детали исключения Скороход и Полякова

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      Нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец / prozorro.sale

      Скандал с недавним исключением из "Слуги народа" Анны Скороход и Антона Полякова длится до сих пор. Народные депутаты не согласны и считают такое решение незаконным.

      Свой взгляд на ситуацию высказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец в программе "Что это было?".

      Читайте также: Возможен серьезный раскол, – эксперт о скандале в "Слуге народа"

      Об исключении Скороход и Полякова

      По словам Андрея Мотовиловца, все депутаты фракции "Слуга народа" должны выполнить программы партии, помочь правительству и выполнить программу президента.

      Если ты это не делаешь, то невозможно работать во фракции, после этого выходить и говорить: "Смотрите, я молодец, а они все плохие. Вот я не проголосовал, я вас слышу, а они все вас не слышат". Ты взял наш бренд, бренд нашего президента и победил,
      – отметил нардеп.

      Анна Скороход Антон Поляков
      Анна Скороход и Антон Поляков

      Сама Анна Скороход утверждает, что толчком к исключению ее из партии стало голосование вопреки позиции фракции. После того, как она узнала, что ее гражданского мужа задержали, парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".

      К теме: Скандал в "Слуге народа": Скороход заявляет о задержании ее мужа из-за голосования

      Андрей Мотовиловец отметил, что каждый имеет право на свою точку зрения, но когда приходит время принять решение, фракция должна быть единодушной в голосовании.

      Мы исключили тех, кто не соблюдает дисциплины, кто критикует публично собственную фракцию. Мы исключили тех людей, которые не могут быть нашей командой. Мы понимаем, кто является командным игроком, а кто нет,
      – прокомментировал нардеп.

      Смотрите видео: Депутат Анна Скороход расплакалась в Раде​

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Антон Поляков Анна Скороход
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