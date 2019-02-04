Тимошенко и Герасимов обвинили друг друга в подкупе избирателей: видео

Эпопея вокруг кандидатов на пост Президенты Украины продолжается и в Верховной Раде. Там 4 февраля во время Согласительного совета произошла ссора между политиками относительно честности предвыборных кампаний и подкупа избирателей.

Представительница президента Ирина Луценко огромную часть выступления посвятила не вопросам, которые будут рассматриваться на неделе, а обвинениями в сторону Анатолия Гриценко и Андрея Садового, передала корреспондентка 24 канала.

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Луценко сказала, когда Гриценко был министром обороны, то тогда активно распродавалась армия, а Садовому вспомнила мусорный скандал. В то же время она активно восхваляла действующего президента Петра Порошенко.

Ссора произошла и между главой фракции БПП Артуром Герасимовым и главой "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая тоже является кандидатом в президенты. Тимошенко рассказала о так называемой схеме "сетка", которую использует БПП для того, чтобы привлечь избирателей к голосованию за действующего президента.

Сейчас каждый украинец знает, что президент благодаря своему ближайшему соратнику господину Березенко и всему его коррумпированному окружению создает сеть в Украине, а также раздает по 1000 гривен людям за голос,

– сказала Тимошенко.

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Артур Герасимов заявил, что якобы "Батькивщина" тоже готовится к покупке голосов.

В последнее время идет много сигналов, почти из всех областей Украины, представители партии "Батькивщина", которую возглавляет Тимошенко, начали кампанию подкупа избирателей и сбора персональных данных,

– отметил Герасимов.

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