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      Тимошенко и Герасимов обвинили друг друга в подкупе избирателей: видео

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      Эпопея вокруг кандидатов на пост Президенты Украины продолжается и в Верховной Раде. Там 4 февраля во время Согласительного совета произошла ссора между политиками относительно честности предвыборных кампаний и подкупа избирателей.

      Представительница президента Ирина Луценко огромную часть выступления посвятила не вопросам, которые будут рассматриваться на неделе, а обвинениями в сторону Анатолия Гриценко и Андрея Садового, передала корреспондентка 24 канала.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Луценко сказала, когда Гриценко был министром обороны, то тогда активно распродавалась армия, а Садовому вспомнила мусорный скандал. В то же время она активно восхваляла действующего президента Петра Порошенко.

      Ссора произошла и между главой фракции БПП Артуром Герасимовым и главой "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая тоже является кандидатом в президенты. Тимошенко рассказала о так называемой схеме "сетка", которую использует БПП для того, чтобы привлечь избирателей к голосованию за действующего президента.

      Сейчас каждый украинец знает, что президент благодаря своему ближайшему соратнику господину Березенко и всему его коррумпированному окружению создает сеть в Украине, а также раздает по 1000 гривен людям за голос,
      – сказала Тимошенко.

      Сколько зарабатывают агитаторы Порошенко? Читайте в материале 24 канала.

      Артур Герасимов заявил, что якобы "Батькивщина" тоже готовится к покупке голосов.

      В последнее время идет много сигналов, почти из всех областей Украины, представители партии "Батькивщина", которую возглавляет Тимошенко, начали кампанию подкупа избирателей и сбора персональных данных,
      – отметил Герасимов.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Юлия Тимошенко Ирина Луценко Верховная Рада Артур Герасимов Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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