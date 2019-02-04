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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Тимошенко і Герасимов звинуватили одне одного у підкупі виборців: відео

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      Епопея навколо кандидатів на посаду Президенти України триває і у Верховній Раді. Там 4 лютого під час Погоджувальної ради відбулась сварка між політиками щодо чесності передвиборчих кампаній та підкупу виборців.

      Представниця президента Ірина Луценко величезну частину виступу присвятила не питанням, які розглядатимуться на тижні, а звинуваченнями у бік Анатолія Гриценка та Андрія Садового, передала кореспондентка 24 каналу. 

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Луценко сказала, коли Гриценко був міністром оборони, то тоді активно розпродувалась армія, а Садовому пригадала сміттєвий скандал. Водночас вона активно вихвалювала чинного президента Петра Порошенка.

      Сварка відбулась й між головою фракції БПП Артуром Герасимовим і головою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, яка теж є кандидаткою в президенти. Тимошенко розповіла про так звану схему "сітка", яку використовує БПП для того, аби залучити виборців до голосування за чинного президента.

      Нині кожен українець знає, що президент завдяки своєму найближчому соратнику пану Березенку і всьому його корумпованому оточенню створює мережу в Україні, а також роздає по 1000 гривень людям за голос,
      – сказала Тимошенко.

      Скільки заробляють агітатори Порошенка? Читайте у матеріалі 24 каналу

      Артур Герасимов заявив, що нібито "Батьківщина" теж готується до купівлі голосів.

      Останнім часом йде багато сигналів, майже з усіх областей України, що представники партії "Батьківщина", яку очолює Тимошенко, розпочали кампанію підкупу виборців та збору персональних даних,
      – зазначив Герасимов.

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      Президентські вибори 2019: головні дати

      Що відомо про президентські вибори 2019 року? До Центральної виборчої комісії 90 осіб подали документи для участі у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. ЦВК вже зареєструвала 28 із них.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Артур Герасимов Верховна Рада Ірина Луценко Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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