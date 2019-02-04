Тимошенко і Герасимов звинуватили одне одного у підкупі виборців: відео

Епопея навколо кандидатів на посаду Президенти України триває і у Верховній Раді. Там 4 лютого під час Погоджувальної ради відбулась сварка між політиками щодо чесності передвиборчих кампаній та підкупу виборців.

Представниця президента Ірина Луценко величезну частину виступу присвятила не питанням, які розглядатимуться на тижні, а звинуваченнями у бік Анатолія Гриценка та Андрія Садового, передала кореспондентка 24 каналу.

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Луценко сказала, коли Гриценко був міністром оборони, то тоді активно розпродувалась армія, а Садовому пригадала сміттєвий скандал. Водночас вона активно вихвалювала чинного президента Петра Порошенка.

Сварка відбулась й між головою фракції БПП Артуром Герасимовим і головою "Батьківщини" Юлією Тимошенко, яка теж є кандидаткою в президенти. Тимошенко розповіла про так звану схему "сітка", яку використовує БПП для того, аби залучити виборців до голосування за чинного президента.

Нині кожен українець знає, що президент завдяки своєму найближчому соратнику пану Березенку і всьому його корумпованому оточенню створює мережу в Україні, а також роздає по 1000 гривень людям за голос,

– сказала Тимошенко.

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Артур Герасимов заявив, що нібито "Батьківщина" теж готується до купівлі голосів.

Останнім часом йде багато сигналів, майже з усіх областей України, що представники партії "Батьківщина", яку очолює Тимошенко, розпочали кампанію підкупу виборців та збору персональних даних,

– зазначив Герасимов.



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