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      Тимошенко и Порошенко очень похожи между собой, – журналист

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      Тимошенко и Порошенко очень похожи между собой
      Тимошенко и Порошенко очень похожи между собой / Фото из открытых источников

      Штабы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко уже определились с противником. В своих выступлениях лидер "Батькивщины" прямо называет действующего президента крупнейшим своим конкурентом.

      Об этом в своем видеоблоге "Закулисные игры" рассказал журналист Роман Кравец.

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      "Интересно, что Тимошенко и Порошенко очень похожи. Они хитрые, опытные и импульсивные. Но наибольшее их сходство состоит в желании власти. Как Порошенко, так и Тимошенко почти не делегируют полномочия и стараются держать все на своем контроле до мелочей ", – сказал журналист.

      По его словам, самое смешное то, что они делают все для того, чтобы вывести друг друга во второй тур президентских выборов 2019 года.

      Просто они друг для друга понятны. Юлия Владимировна считает, что во втором туре порвет действующего президента как тузика. Зато Порошенко так же считает, что сможет победить Тимошенко в этой сложной битве,
      – объяснил Кравец.

      Он объяснил, если вдруг на выборы пойдет какой-то неожиданный и рейтинговый кандидат, например, музыкант Святослав Вакарчук или актер Владимир Зеленский, и каким-то образом кто-то из них окажется во втором туре – воевать с ними будет гораздо сложнее.

      "Даже если сравнить уровень недоверия к Тимошенко и Порошенко с уровнем недоверия к Зеленскому или Вакарчуку – это все равно, что сравнивать популярность футбольных команд "Карпаты" и "Реал-Мадрид", – добавил автор видеоблога.

      Видео полного выпуска программы "Закулисные игры" за 2 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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