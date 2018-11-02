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      Тимошенко та Порошенко дуже схожі між собою, – журналіст

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      Тимошенко та Порошенко дуже схожі між собою
      Тимошенко та Порошенко дуже схожі між собою / Фото з відкритих джерел

      Штаби Петра Порошенка та Юлії Тимошенко вже визначилися з противником. У своїх виступах лідерка "Батьківщини" прямо називає чинного президента найбільшим своїм конкурентом.

      Про це у своєму відеоблозі "Підкилимні ігри" розповів журналіст Роман Кравець.

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      "Цікавим є те, що Тимошенко та Порошенко дуже схожі між собою. Вони хитрі, досвідчені та імпульсивні. Але найбільша їх схожість полягає у бажанні влади. Як Порошенко, так і Тимошенко майже не делегують повноваження та намагаються тримати все на власному контролі до найменших дрібниць", – сказав журналіст.

      За його словами, найсмішнішим є те, що вони роблять все для того, щоб вивести одне одного у другий тур президентських виборів 2019 року.

      Просто вони одне для одного зрозумілі. Юлія Володимирівна вважає, що в другому турі порве чинного президента як тузика. Натомість Порошенко так само вважає, що зможе перемогти Тимошенко у цій складній битві,
      – пояснив Кравець.

      Він пояснив, якщо раптом на вибори піде якийсь неочікуваний та рейтинговий кандидат, наприклад, музикант Святослав Вакарчук чи актор Володимир Зеленський, і якимось чином хтось з них опиниться у другому турі – воювати з ними буде значно складніше.

      "Навіть якщо порівняти рівень недовіри до Тимошенко та Порошенка з рівнем недовіри до Зеленського чи Вакарчука – це все одно, що порівнювати популярність футбольних команд "Карпати" та "Реал-Мадрид", – додав автор відеоблогу.

      Відео повного випуску програми "Підкилимні ігри" за 2 листопада 2018

       

      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Юлія Тимошенко Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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