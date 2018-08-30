Тимошенко идет в президенты: политик исключила объединение "Батькивщины" с другими партиями

Нардеп Украины и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в очередной раз заявила, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах. При этом политик исключила возможность объединения "Батькивщины" с другими политическими силами.

Об этом Тимошенко заявила 30 августа в Одессе, сообщает сайт политика.

25 канал сообщал, что о своих планах участвовать в выборах президента Украины в 2019 году Юлия Тимошенко заявила 20 июня. Политик даже дала первое обещание – в случае победы провести референдум для принятия новой Конституции.

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Партия ВО "Батькивщина" не будет объединяться с другими политическими силами, и на президентских выборах поддерживать ни одного кандидата, кроме кандидата от нашей политической силы. Мы пойдем единой командой – партией "Батькивщина" – и, безусловно, я буду баллотироваться на президентских выборах,

– сказала Тимошенко.

Она также отметила, что не собирается "брать ответственность за других политиков", именно поэтому не предусматривает никаких объединений.

Тимошенко также заверила, что баллотируясь на президентских выборах, планирует представить "план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента", которые намерена выполнить в случае избрания на пост главы государства.

"Если за 100 дней я этого не сделаю, то положу ключи от Банковой, и – пойду. Поскольку буду нести ответственность исключительно за себя", – резюмировала политик.

Смотрите видео с фактами о Юлии Тимошенко:

К слову, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" тратит больше всего денег на рекламу по сравнению с другими политсилами в Украине.