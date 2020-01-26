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      Тимошенко планировала совместную власть с Януковичем, – Лещенко

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      Тимошенко планировала совместную власть с Януковичем / Коллаж 24 канала

      Виктор Медведчук был "крестным отцом" политического союза, который сорвался в последний момент – между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. В 2009 году эти два непримиримых врага были готовы закопать топор войны.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко. По его словам, Тимошенко с Януковичем вела переговоры о создании политической коалиции на 20 лет. Сначала 10 лет, то есть на два срока, президентом должен быть Янукович, а потом два срока – Тимошенко.

      К слову: Неожиданная трансформация политики Тимошенко: люди Медведчука и Ахметова в "Батькивщине"

      "Все сказанное не является фантазией – проект договора между Тимошенко и Януковичем о распределении власти был найден в резиденции Межигорье после побега бывшего президента в Ростов. Там есть даже рукописные пометки Януковича", – подчеркнул он.

      Планируя совместную власть, Тимошенко с Януковичем распределяли между собой должности в правительстве, а затем делили регионы по зонам влияния, исходя из численности населения, чтобы в итоге под Тимошенко и под Януковичем было одинаковое количество "крепостных",
      – объяснил Лещенко.

      тимошенко януковичДокумент о договоренностях Януковича и Тимошенко

      Больше фото-документов Виктора Януковича, которые раскрывают его договоренности с Юлией Тимошенко – ищите по ссылке.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости политики Виктор Медведчук Виктор Янукович Юлия Тимошенко - новости
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