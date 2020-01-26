Тимошенко планировала совместную власть с Януковичем, – Лещенко

Виктор Медведчук был "крестным отцом" политического союза, который сорвался в последний момент – между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. В 2009 году эти два непримиримых врага были готовы закопать топор войны.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко. По его словам, Тимошенко с Януковичем вела переговоры о создании политической коалиции на 20 лет. Сначала 10 лет, то есть на два срока, президентом должен быть Янукович, а потом два срока – Тимошенко.

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"Все сказанное не является фантазией – проект договора между Тимошенко и Януковичем о распределении власти был найден в резиденции Межигорье после побега бывшего президента в Ростов. Там есть даже рукописные пометки Януковича", – подчеркнул он.

Планируя совместную власть, Тимошенко с Януковичем распределяли между собой должности в правительстве, а затем делили регионы по зонам влияния, исходя из численности населения, чтобы в итоге под Тимошенко и под Януковичем было одинаковое количество "крепостных",

– объяснил Лещенко.

Документ о договоренностях Януковича и Тимошенко

Больше фото-документов Виктора Януковича, которые раскрывают его договоренности с Юлией Тимошенко – ищите по ссылке.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":