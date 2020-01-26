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      Тимошенко планувала спільну владу з Януковичем, – Лещенко

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      Тимошенко планувала спільну владу з Януковичем / Колаж 24 каналу

      Віктор Медведчук був "хрещеним батьком" політичного союзу, який зірвався у останній момент – між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем. У 2009 році ці двоє непримиренних ворогів були готові закопати сокиру війни.

      Про це в своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко. За його словами, Тимошенко з Януковичем вела переговори про створення політичної коаліції на 20 років. Спершу 10 років, тобто на два терміни, президентом мав бути Янукович, а потім два терміни – Тимошенко.

      До слова: Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"

      "Усе сказане не є фантазією – проєкт договору між Тимошенко і Януковичем про розподіл влади був знайдений у резиденції Межигір'я після втечі колишнього президента в Ростов. Там є навіть рукописні позначки Януковича", – наголосив він.

      Плануючи спільну владу, Тимошенко з Януковичем розподіляли між собою посади в уряді, а потім ділили регіони за зонами впливу, виходячи з кількості населення, щоб у підсумку під Тимошенко і під Януковичем була однакова кількість "кріпаків",
      – пояснив Лещенко. 

      тимошенко янукович
      Документ про домовленості Януковича з Тимошенко

      Більше фото документів Віктора Януковича, які розкривають його домовленості з Юлією Тимошенко – шукайте за посиланням.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Віктор Янукович Віктор Медведчук
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