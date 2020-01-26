Тимошенко планувала спільну владу з Януковичем, – Лещенко

Віктор Медведчук був "хрещеним батьком" політичного союзу, який зірвався у останній момент – між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем. У 2009 році ці двоє непримиренних ворогів були готові закопати сокиру війни.

Про це в своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко. За його словами, Тимошенко з Януковичем вела переговори про створення політичної коаліції на 20 років. Спершу 10 років, тобто на два терміни, президентом мав бути Янукович, а потім два терміни – Тимошенко.

До слова: Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"

"Усе сказане не є фантазією – проєкт договору між Тимошенко і Януковичем про розподіл влади був знайдений у резиденції Межигір'я після втечі колишнього президента в Ростов. Там є навіть рукописні позначки Януковича", – наголосив він.

Плануючи спільну владу, Тимошенко з Януковичем розподіляли між собою посади в уряді, а потім ділили регіони за зонами впливу, виходячи з кількості населення, щоб у підсумку під Тимошенко і під Януковичем була однакова кількість "кріпаків",

– пояснив Лещенко.



Документ про домовленості Януковича з Тимошенко

Більше фото документів Віктора Януковича, які розкривають його домовленості з Юлією Тимошенко – шукайте за посиланням.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":