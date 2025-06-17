Без королей: как американцы стремятся вернуть свободу

Было захватывающе пройти маршем на митинге "Без королей" в Филадельфии вместе с друзьями и примерно 100 тысячами людей. На сцене я скандировал: "Без королей – свобода" и пытался объяснить три вещи, которые может означать этот лозунг или эта последовательность.

Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

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1. Логика

Мы не хотим королей – или автократов или олигархов, – потому что они будут представлять самих себя, свои семьи или тех, кто их финансирует, а не нас, народ. Они лишат нас не только прав, но и функциональности нашего правительства, безопасности наших улиц, возможности социальной мобильности и целостности нашей окружающей среды.

Поэтому свобода означает отсутствие королей, но она также означает все хорошие вещи. Это означает правительство, которое работает, это означает право людей быть оставленными в покое, это означает американскую мечту, это означает гармонию с природой.

2. История

Я немного рассказал о Колоколе Свободы, который в 1776 году не был таким известным. Если он и звонил в 1776 году, то, конечно, это было против короля, но часть свободы требовала времени. Именно аболиционисты назвали Колокол Государственного дома в Филадельфии "Колоколом Свободы". А позже активисты движения за женское избирательное право сделали то же самое.

Именно люди, которые столкнулись с вызовом рабства и вызовом лишения избирательных прав, научили нас всех говорить о свободе. Сначала никаких королей, а потом свобода. Историческая последовательность учит нас, что свобода – это борьба, и что это борьба, в которой нам нужны союзники. И нам нужно их слушать.

3. Практика

Сначала происходят протесты "без королей", а потом мы продолжаем работать над свободой. Мы протестуем, чтобы показать себе, что мы можем. Мы протестуем, чтобы показать другим, что мы не считаем все это нормальным. И мы также протестуем как начало других действий. Будь то с Indivisible, или Interfaith Alliance, или профсоюзами, которые помогли организоваться; или просто с любой небольшой инициативой, где мы что-то знаем, и вместе с другими людьми делаем что-то полезное, чего не делали раньше.

Филадельфия – была замечательной, масштабной, но это был лишь один из тысяч протестов, в которых приняли участие около 5 миллионов человек. Только в Филадельфии людей было, пожалуй, больше, чем на параде по случаю дня рождения Трампа в Вашингтоне.

В общем протестующих было примерно в сто раз больше, чем людей, которые наблюдали за самопразднованием Трампа. Мы можем этим гордиться. А потом сделаем следующее.