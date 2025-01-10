СМИ написали, что детектив НАБУ Аршавин незаконно выехал за границу: появилась реакция бюро
Ряд медиа написали о том, что работник Национального антикоррупционного бюро Украины сбежал из страны. В бюро рассказали, что произошло на самом деле.
Так, СМИ отмечали, что в октябре 2024 года детектив Тимур Аршавин незаконно выехал в Румынию и с тех пор не возвращался, передает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
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Реакция бюро на побег Аршавина
В медиа возмущаются, что "за беспорядок творится в НАБУ, и почему оттуда бегут люди".
Может, детектив Аршавин отбыл в длительную европейскую командировку с разрешения работодателя?,
– говорится в сообщении изданий.
В ответ на эти обвинения бюро заявило, что лицо, о котором говорится, что якобы оно выехала с территории Украины незаконным способом, не является работником НАБУ.
Отмечаем, что это лицо прекратило работу в Бюро еще в июле 2023 года, уволившись по собственному желанию. Поэтому, никоим образом не связана с деятельностью Бюро на момент указанных событий,
– отметили в ведомстве.
Напомним, что председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева подозревают в недекларировании имущества на более 100 тысяч долларов США, которое было оформлено на родственника.