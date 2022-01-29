Типичный русский мир: в Красноярском крае люди задыхаются от смога

В одном из городов Красноярского края уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышал норму в 80 раз. Все из-за того, что жители отапливают дома дровами и углем.

О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 29 января – узнайте в программе.

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Мечты россиян

Рядовые россияне тоже мечтают о суперспособностях, однако они у них немножко другие. Недавно на улицах России журналисты опросили людей, какие они бы хотели иметь сверхспособности. Один из прохожих захотел силу, которая поможет ему жить в другой стране, но только не в России.

Собачья мафия

В России из-за халатности чиновников бездомные животные неконтролируемо размножаются и терроризируют целые города. На Забайкалье в одной из деревень одичавшие собаки разорвали маленькую девочку. Обращение к власти решить эту проблему – ничего не дали, поэтому в отчаянии люди начали самостоятельно отстреливать животных.

Владимир Жириновский сказал, что в этой ситуации виноваты не чиновники, а "враги народа". Прямо с трибуны в госдуме он заявил, что в России действует "собачья мафия", которая якобы является скрытой формой уничтожения русского народа.

Казаки, гомосексуалы, плети

Депутат Забайкальского края России Александр Михайлов сделал скандальное гомофобское заявление. Он в грубой форме высказался, что нужно, чтобы казаки тащили гомосексуалов на площадь и секли плетьми, потому что "зад на Руси всегда использовали в воспитательных целях".

Тюрьма за голые ягодицы

В Москве девушкам, устроившим обнаженную фотосессию на фоне мечети, грозит год тюрьмы. Хотя фото никто никуда не выкладывал, и не известно, попала ли сама мечеть в кадр – следственный комитет решил, что таким образом они хотели надругаться над святыней. Против участников фотосессии открыли уголовное производство.

Закон о "скрепах"

В Министерстве культуры России разработали проект указа Владимира Путина о "сохранении и укреплении традиционных российских ценностей". Это такая себе инструкция для россиян, в которой прописано, как любить родину, как надо умирать за царя и как ненавидеть Запад.

Лайфхак для призывания коммунальщиков

Жителя Нижнего Новгорода возмутили игнорирование коммунальными службами его заявок с просьбой убрать лед и сосульки с крыши. Поэтому он решил покрасить их красной краской. Уже через сутки коммунальщики все убрали.

Деньги на Сталина

Пенсионерам Екатеринбурга 5 год подряд дарят календари с Иосифом Сталиным. Их делали на грант Путина. Организаторы такой акции уверяют, что старушки этому очень радуются.

Майонезная история

В Кирове угощали майонезом и кетчупом участников детского чемпионата по сноубордингу. Кировский майонез, кстати, за молодежь воюет давно и активно – в прошлом году они были спонсорами школьных олимпиад.

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 29 января: смотрите видео