Типичный русский мир: Работников российских колоний будут лишать премий за насилие

По мнению российского полковника Василия Макиенко, действенным методом в борьбе с насилием в колониях является лишение работников премий. Кроме того, тюремные насильники не должны получать пенсию за выслугу лет.

О других событиях, произошедших в России по состоянию на 16 октября – узнайте в программе.

Интересно Типичный русский мир: Россияне едва не зарезали друг друга из-за пиццы

Оператора избили школьники

Один из учеников махачкалинской школы № 51 ударил в сердце ножом другого школьника. На место трагедии приехала съемочная группа. Однако старшеклассники учебного заведения избили оператора местного телеканала, который вел съемку в школе.

Картофель с неба

Якутское село "забомбили" картофелем. Таким образом местные власти решили поддержать во время сложных погодных условий жителей отдаленных сел. Всего с неба на село сбросили почти тонну картофеля.

Варенье для благотворительности

Жителям Удмуртской республики предложили принести банку варенья в центр поддержки волонтерства. Далее варенье передадут врачам, которые работают в красных зонах, и тем, кто занимается первичным приемом пациентов в поликлиниках.

Читайте также Типичный русский мир: Российский спецназ изнасиловал солдата шваброй

Коронавирус в России

В России похвастались тем, что своими супервакцинами от коронавируса там вакцинировали около 50 миллионов человек. Однако там ежедневно новые рекорды больных и смертей. Недавно в стране зафиксировали более чем 1 миллион пациентов.

"Всевидящее око" в школах

В школах Екатеринбурга введут нейросистему, которая будет реагировать на "опасные слова". Автором эксперимента является фирма под названием "Всевидящее око". В школах установят камеры с микрофонами, а специальная система будет реагировать на определенный набор звуков.

Больше выпусков программы "Типичный русский мир" – читайте по ссылке

Выпуск программы "Типичный русский мир" за 16 октября: смотрите видео