Типичный русский мир: В России мама насильно погрузила ребенка в прорубь

В России на Крещение мать силой заставила малолетнего сына нырнуть в прорубь. Мальчик кричал и вырывался, а спасатели вместо того, чтобы заступиться за ребенка, только помогли маме. Происходило это в российском городе Комсомольск-на-Амуре.

Другие события, которые произошли в России по состоянию на 22 января – узнайте в программе.

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Бастрыкин и блогеры

В России глава следственного комитета Александр Бастрыкин предложил привлекать к ответственности блогеров на уровне со СМИ. Якобы те постоянно врут. На самом же деле ему, вероятно, не нравилось то, что блогеры критикуют власть.

Ответственность за творчество

В России задержали художника Ивана Волкова за то, что он сделал из снега огромную фекалию. Правоохранители утверждают, что Волков таким образом совершил хулиганские действия. Теперь художника в сети узнают, как "автора гигантской какашки".

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Скандальный танец на пилоне

Россиянка станцевала на пилоне и опубликовала видео в сети. Правоохранители взялись проверять эти кадры, ведь на фоне якобы был храм. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы за девушку не вступилась Церковь.

Праздничные похороны

В Омске ритуальное агентство предложило клиентам новую услугу – выстреливать петардами с прахом умершего. В РПЦ осудили эту идею и объяснили, что это "не вяжется с православными традициями".

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