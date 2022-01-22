Типичный русский мир: В России мама насильно погрузила ребенка в прорубь
Источник:"Типичный русский мир" на 24 канале
В России на Крещение мать силой заставила малолетнего сына нырнуть в прорубь. Мальчик кричал и вырывался, а спасатели вместо того, чтобы заступиться за ребенка, только помогли маме. Происходило это в российском городе Комсомольск-на-Амуре.
Другие события, которые произошли в России по состоянию на 22 января – узнайте в программе.
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