Типичный русский мир: Россиян вернули в 1990-е годы

Жителей Свердловской области России вернули в 1990-е годы. В магазины работники сельскохозяйственного предприятия шли с продуктовыми карточками – так им выдавали часть зарплаты.

О других событиях, которые произошли в России – узнайте в итоговой программе.

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Дискриминация непривитых

В Кремле заявили, что невакцинированных россиян ждет так называемая неизбежная дискриминация. На фоне этого в Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников. Однако за нарушение карантинных требований наказали не тысячи несовершеннолетних, которые их совсем не соблюдали, а лишь двух митингующих.

С COVID-19 – в Египет

Россияне решили обойти ограничения против коронавируса. В Красноярске директор туристического бюро призналась, что отправила туристов с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 самолетом в Египет.

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Школьника хотели оставить без аттестата из-за еды

В российской Волгоградской области школьнику, из-за долга за питание, не выдавали аттестат. Матери школьника пришлось обратиться в прокуратуру.

Задержание из-за "отсутствующей маски"

В Москве полицейские набросились на женщину в центре предоставления государственных услуг. Впоследствии оказалось, что задержали россиянку за то, что она "не надела защитную маску", однако на видео четко видно – маска была.

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Итоговый выпуск программы "Типичный русский мир": смотрите видео