Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

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Дискримінація невакцинованих

У Кремлі заявили, що невакцинованих росіян чекає так звана неминуча дискримінація. На тлі цього у Санкт-Петербурзі пройшло щорічне свято випускників. Проте за порушення карантинних вимог покарали не тисячі неповнолітніх, які їх зовсім не дотримувались, а лише двох мітингувальниць.

З COVID-19 – до Єгипту

Росіяни вирішили обійти обмеження проти коронавірусу. У Красноярську директорка туристичного бюро зізналася, що відправила туристів із позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 літаком до Єгипту.

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Школяра хотіли залишити без атестата через їжу

У російській Волгоградській області школяру, через борг за харчування, не видавали атестат. Матері школяра довелося звернутися до прокуратури.

Затримання через "відсутню маску"

В Москві поліцейські накинулись на жінку у центрі надання державних послуг. Згодом виявилось, що затримали росіянку через те, що вона "не одягнула захисну маску", однак на відео чітко видно – маска була.

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