Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

Зверніть увагу У Росії майже одночасно затримали двох різних підлітків, які планували теракти в школах

Побиття чоловіка на очах у міліціонерів

У Росії між чоловіками зав'язався конфлікт. На місце прибули правоохоронців, але просто на їхніх очах одного з чоловіків почали жорстоко бити інші. Що найдивніше, росгвардійці лише спостерігали за видовищем.

Розгін пенсіонерок

Поліцейські розігнали бабусь, які протестували проти сміттєвих баків у сквері. Вони були готові кістьми лягти під бульдозери, але службовці перемогли – зрівняли висаджені дерева з землею.

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Гній на дитмайданчику

Комунальники підійшли "креативно" до догляду за дитячим майданчиком. Вони засипали його гноєм, який взяли на одній з ферм. Зробили це зранку, коли всі ще спали. Ситуацію виправили, але запах нікуди не дівся.

Ніж VS Домофон

У Єкатеринбурзі чоловік накинувся з ножем на домофон. Причиною його агресії став закритий алкомаркет, де він не встиг затаритися.

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Підсумковий випуск програми "Тіпічний русскій мір": дивіться відео